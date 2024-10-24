24 октября 2024

Полиция ХМАО поймала подростка, который прыгал на крыше машины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция установила личность подростка, который повредил автомобили в Нефтеюганске
Полиция установила личность подростка, который повредил автомобили в Нефтеюганске Фото:

Полиция установила личность подростка из Нефтеюганска (ХМАО), который пинками повредил несколько автомобилей и прыгал на крыше одной из них во дворе дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Инцидент произошел в июле. Полицией проведена проверка и установлена личность подростка 2009 года рождения. Он повредил пять автомобилей», — сообщили в пресс-службе.

Конфликт был разрешен в частном порядке. Родители подростка возместили ущерб автовладельцам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция установила личность подростка из Нефтеюганска (ХМАО), который пинками повредил несколько автомобилей и прыгал на крыше одной из них во дворе дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по региону. «Инцидент произошел в июле. Полицией проведена проверка и установлена личность подростка 2009 года рождения. Он повредил пять автомобилей», — сообщили в пресс-службе. Конфликт был разрешен в частном порядке. Родители подростка возместили ущерб автовладельцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...