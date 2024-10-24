Полиция ХМАО поймала подростка, который прыгал на крыше машины

Полиция установила личность подростка, который повредил автомобили в Нефтеюганске
Полиция установила личность подростка из Нефтеюганска (ХМАО), который пинками повредил несколько автомобилей и прыгал на крыше одной из них во дворе дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
«Инцидент произошел в июле. Полицией проведена проверка и установлена личность подростка 2009 года рождения. Он повредил пять автомобилей», — сообщили в пресс-службе.
Конфликт был разрешен в частном порядке. Родители подростка возместили ущерб автовладельцам.
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