Замгенпрокурора РФ Зайцев озаботился проблемами уральских бойцов СВО

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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , зайцев сергей
Зайцев провел прием по видеоконференцсвязи Фото:

Заместитель Генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев провел личный прием участников спецоперации РФ на Украине и членов их семей по видеоконференцсвязи, где обратил внимание на ряд проблем. Мероприятие прошло с участием ведущих представителей правоохранительных органов и социальных служб, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«В числе прочего в рамках приема заместителем Генпрокурора России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами были рассмотрены вопросы предоставления детям участников специальной военной операции горячего питания в образовательных учреждениях, оказания иных мер социальной поддержки», — сообщается в пресс-релизе. В ходе видеоконференции также обсуждались вопросы улучшения жилищных условий, организации уличного освещения и благоустройства территорий.

На приеме присутствовали ключевые лица из различных регионов федерального округа, включая заместителей губернаторов, руководителей органов власти и местного самоуправления. Вместе с представителями ФССП, МВД России и других служб они работали над оперативным решением возникающих у участников спецоперации и их семей проблем.

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Заместитель Генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев провел личный прием участников спецоперации РФ на Украине и членов их семей по видеоконференцсвязи, где обратил внимание на ряд проблем. Мероприятие прошло с участием ведущих представителей правоохранительных органов и социальных служб, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «В числе прочего в рамках приема заместителем Генпрокурора России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами были рассмотрены вопросы предоставления детям участников специальной военной операции горячего питания в образовательных учреждениях, оказания иных мер социальной поддержки», — сообщается в пресс-релизе. В ходе видеоконференции также обсуждались вопросы улучшения жилищных условий, организации уличного освещения и благоустройства территорий. На приеме присутствовали ключевые лица из различных регионов федерального округа, включая заместителей губернаторов, руководителей органов власти и местного самоуправления. Вместе с представителями ФССП, МВД России и других служб они работали над оперативным решением возникающих у участников спецоперации и их семей проблем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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