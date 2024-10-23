Замгенпрокурора РФ Зайцев озаботился проблемами уральских бойцов СВО

Заместитель Генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев провел личный прием участников спецоперации РФ на Украине и членов их семей по видеоконференцсвязи, где обратил внимание на ряд проблем. Мероприятие прошло с участием ведущих представителей правоохранительных органов и социальных служб, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«В числе прочего в рамках приема заместителем Генпрокурора России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами были рассмотрены вопросы предоставления детям участников специальной военной операции горячего питания в образовательных учреждениях, оказания иных мер социальной поддержки», — сообщается в пресс-релизе. В ходе видеоконференции также обсуждались вопросы улучшения жилищных условий, организации уличного освещения и благоустройства территорий.
На приеме присутствовали ключевые лица из различных регионов федерального округа, включая заместителей губернаторов, руководителей органов власти и местного самоуправления. Вместе с представителями ФССП, МВД России и других служб они работали над оперативным решением возникающих у участников спецоперации и их семей проблем.
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