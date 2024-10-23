Петербуржца посадили за «плохие слова» про Путина

Петербуржец Виталий Игнатов получил один год лишения свободы за плохие слова про президента России Владимира Путина. Мужчина скверно отозвался о российском лидере на фасаде здания.
«Игнатов, <...> желая наступления общественно опасных последствий, выражая свой политический протест против выборов, используя заранее приготовленный маркер с красящим веществом черного цвета, нанес им на фасад здания надпись, содержащую плохие слова про Президента РФ», — написали в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга. Там добавили, что суд приговорил Игнатова к одному году лишения свободы.
Сам мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. Игнатову были наложены следующие ограничения: он должен находиться в месте своего постоянного проживания с 22:00 до 06:00, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, не покидать пределы Питера, избегать участия в массовых мероприятиях, а также не менять место жительства без разрешения.
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