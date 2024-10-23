Петербуржца посадили за «плохие слова» про Путина

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Житель Питера написал на фасаде здания плохие слова про Владимира Путина, за что получил год лишения свободы (фото из архива)
Житель Питера написал на фасаде здания плохие слова про Владимира Путина, за что получил год лишения свободы (фото из архива) Фото:

Петербуржец Виталий Игнатов получил один год лишения свободы за плохие слова про президента России Владимира Путина. Мужчина скверно отозвался о российском лидере на фасаде здания.

«Игнатов, <...> желая наступления общественно опасных последствий, выражая свой политический протест против выборов, используя заранее приготовленный маркер с красящим веществом черного цвета, нанес им на фасад здания надпись, содержащую плохие слова про Президента РФ», — написали в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга. Там добавили, что суд приговорил Игнатова к одному году лишения свободы.

Сам мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. Игнатову были наложены следующие ограничения: он должен находиться в месте своего постоянного проживания с 22:00 до 06:00, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, не покидать пределы Питера, избегать участия в массовых мероприятиях, а также не менять место жительства без разрешения.

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Петербуржец Виталий Игнатов получил один год лишения свободы за плохие слова про президента России Владимира Путина. Мужчина скверно отозвался о российском лидере на фасаде здания. «Игнатов, <...> желая наступления общественно опасных последствий, выражая свой политический протест против выборов, используя заранее приготовленный маркер с красящим веществом черного цвета, нанес им на фасад здания надпись, содержащую плохие слова про Президента РФ», — написали в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга. Там добавили, что суд приговорил Игнатова к одному году лишения свободы. Сам мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. Игнатову были наложены следующие ограничения: он должен находиться в месте своего постоянного проживания с 22:00 до 06:00, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, не покидать пределы Питера, избегать участия в массовых мероприятиях, а также не менять место жительства без разрешения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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