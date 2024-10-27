Депутат Дмитрий Новокрещенов - заядлый охотник
Депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Новокрещенов выходные провел на охоте. Добычей стал заяц, фото с которым член фракции КПРФ опубликовал в социальных сетях.
«Отличные выходные в лесу. Трофей взят», — написал в соцсети «ВКонтакте» депутат. На фото он позирует с добытым зайцем и своей собакой по кличке Айя.
Новокрещенов — заядлый охотник. Ранее он не раз публиковал фото своей добычи. Например, весной 2023 года депутат рассказывал об охоте на вальдшнепа.
Дмитрий Новокрещенов охотится с любимой собакой
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