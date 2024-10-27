27 октября 2024
26 октября 2024

Пермский депутат Новокрещенов похвастался охотничьим трофеем. Фото

Депутат пермского заксобрания Новокрещенов добыл на охоте зайца
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Дмитрий Новокрещенов - заядлый охотник
Депутат Дмитрий Новокрещенов - заядлый охотник Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Новокрещенов выходные провел на охоте. Добычей стал заяц, фото с которым член фракции КПРФ опубликовал в социальных сетях.

«Отличные выходные в лесу. Трофей взят», — написал в соцсети «ВКонтакте» депутат. На фото он позирует с добытым зайцем и своей собакой по кличке Айя.

Новокрещенов — заядлый охотник. Ранее он не раз публиковал фото своей добычи. Например, весной 2023 года депутат рассказывал об охоте на вальдшнепа

Дмитрий Новокрещенов охотится с любимой собакой
Дмитрий Новокрещенов охотится с любимой собакой
Фото:

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Депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Новокрещенов выходные провел на охоте. Добычей стал заяц, фото с которым член фракции КПРФ опубликовал в социальных сетях. «Отличные выходные в лесу. Трофей взят», — написал в соцсети «ВКонтакте» депутат. На фото он позирует с добытым зайцем и своей собакой по кличке Айя. Новокрещенов — заядлый охотник. Ранее он не раз публиковал фото своей добычи. Например, весной 2023 года депутат рассказывал об охоте на вальдшнепа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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