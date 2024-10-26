В Добрянке загоревшийся диван привел к эвакуации жильцов

В Добрянке Пермского края произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Огнеборцы спасли трех человек, включая одного ребенка.
«Сообщение о пожаре по улице Герцена Добрянского городского округа поступило 25 октября в 17:44. На лестничной площадке многоквартирного дома возле мусоропровода загорелся диван и две пластмассовые панели», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар ликвидировали в 17:55, в результате инцидента никто не пострадал. Самостоятельно до приезда подразделений из подъезда эвакуировались 35 человек. Пожарные с помощью спасательного устройства вывели на улицу трех человека, в том числе ребенка
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае на пожарах за полгода погибли 100 человек. Основными причинами ЧП в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.
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