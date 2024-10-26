В Пермском крае увеличились объемы контрабанды

Количество уголовных дел, возбужденных Пермской таможней, увеличилось почти на треть. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни.
«За 9 месяцев 2024 года Пермской таможней возбуждено 27 уголовных дел, что на 28 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Возбуждено 21 дело о контрабанде, включая 20 дел о лесоматериалах и одно — о товарах двойного назначения, по одному делу — по факту незаконного ввоза наркотического средства, незаконного образования юрлица, нарушения валютного законодательства и три — по факту уклонения от уплаты таможенных платежей», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что с начала текущего года Пермской таможней возбуждено 1473 дела об административных правонарушениях, за аналогичный период прошлого года — 1421. Чаще всего предметами правонарушений выступали продукты питания, алкоголь и товары народного потребления.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что из Перми контрабандой вывезли лес на десятки миллионов рублей. Злоумышленник вывез 1600 кубометров древесины на 21 млн рублей.
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