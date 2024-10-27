27 октября 2024

Бастрыкин дал поручение пермским следователям из-за избиения пермяка в ТЦ. Видео

Бастрыкин запросил доклад из-за избиения посетителя ТЦ «iMall Эспланада»
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Пермяка избили за то, что он сделал замечание посетителям ТЦ
Пермяка избили за то, что он сделал замечание посетителям ТЦ Фото:

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об избиении посетителя торгового центра в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. По информации СКР, двое мужчин напали на молодого человека за то, что тот попросил их не нарушать общественный порядок.

«В одном из торговых центров Перми двое мужчин избили молодого человека, который обратился к ним с просьбой не нарушать общественный порядок. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об избиении жителя Пермского края», — сказано в telegram-канале Следкома.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Прикамью уточнили, что инцидент произошел в ТЦ «iMall Эспланада». Сейчас следственные органы проводят по данному факту процессуальную проверку.

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Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об избиении посетителя торгового центра в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. По информации СКР, двое мужчин напали на молодого человека за то, что тот попросил их не нарушать общественный порядок. «В одном из торговых центров Перми двое мужчин избили молодого человека, который обратился к ним с просьбой не нарушать общественный порядок. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об избиении жителя Пермского края», — сказано в telegram-канале Следкома. В пресс-службе Следственного управления СКР по Прикамью уточнили, что инцидент произошел в ТЦ «iMall Эспланада». Сейчас следственные органы проводят по данному факту процессуальную проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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