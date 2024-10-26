Пушилин опубликовал видео из освобожденного Украинска

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Глава ДНР Денис Пушилин посетил 112 бригаду ВС РФ в Украинске
Глава ДНР Денис Пушилин посетил 112 бригаду ВС РФ в Украинске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный Украинск (ДНР). Он опубликовал видео в своем telegram-канале.

«Город Украинск, [приятно] побывать здесь снова, где противник, действительно, очень серьёзно имел возможность укрепляться предыдущие годы. Очень серьёзно огрызался», — рассказал Денис Пушилин на видео, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, он приехал в гости к 112 бригаде ВС РФ. Российская армия освободила Украинск 25 сентября. 

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Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный Украинск (ДНР). Он опубликовал видео в своем telegram-канале. «Город Украинск, [приятно] побывать здесь снова, где противник, действительно, очень серьёзно имел возможность укрепляться предыдущие годы. Очень серьёзно огрызался», — рассказал Денис Пушилин на видео, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, он приехал в гости к 112 бригаде ВС РФ. Российская армия освободила Украинск 25 сентября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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