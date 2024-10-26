Пушилин опубликовал видео из освобожденного Украинска

Глава ДНР Денис Пушилин посетил 112 бригаду ВС РФ в Украинске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный Украинск (ДНР). Он опубликовал видео в своем telegram-канале.
«Город Украинск, [приятно] побывать здесь снова, где противник, действительно, очень серьёзно имел возможность укрепляться предыдущие годы. Очень серьёзно огрызался», — рассказал Денис Пушилин на видео, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, он приехал в гости к 112 бригаде ВС РФ. Российская армия освободила Украинск 25 сентября.
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