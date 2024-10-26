Медведев пообещал «салют» на Rheinmetall на Украине: какое оружие произведет немецкий завод для ВСУ

Глава Rheinmetall: на Украине готов первый завод по производству танков

27 октября 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Немецкая компания Rheinmetall начала строительство четырех заводов на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Концерн Rheinmetall из Германии объявил о запуске первого завода по производству танков и вооружения на территории Украины, сообщил глава компании Армин Паппергер. Завод планирует расширение своего присутствия на Украине за счет строительства еще трех объектов. В связи с запуском предприятия заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ждет «праздничный салют» после ударов ВС РФ. Подробнее о работе завода и машинах, которые он производит — в материал URA.RU. На Украине запустили первый завод концерна Rheinmetall Немецкая компания Rheinmetall начала строительство четырех заводов по производству вооружений на территории Украины, чтобы укрепить оборонные способности страны. Об этом сообщил исполнительный директор концерна Армин Паппергер. Среди новых объектов предусмотрены заводы по выпуску танков и других видов вооружения. Паппергер подчеркнул значимость этого проекта для украинской обороны: «У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки», — заявил Паппергер, передает украинское издание ТСН. Кроме уже функционирующего завода, Rheinmetall планирует построить еще три объекта, включая пороховой завод и предприятие по выпуску боеприпасов. Это позволит Киеву обеспечить большую независимость в сфере собственной безопасности и укрепить систему противовоздушной обороны страны. Реакция России на появление завода на Украине На Украине немецкий военный концерн Rheinmetall запустил один завод. В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ждет, когда ВС РФ нанесут удар по заводу, назвав это «праздничным салютом». «Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал в своем telegram-канале Медведев. Отмечается, что на Украине запущен первый из четырех планируемых немецких заводов. Где находится завод на Украине и сколько еще появится Компания Rheinmetall планирует расширение своего производства в Украине. Речь идет о строительстве еще трех объектов, включая пороховой завод и завод по производству боеприпасов. Это направлено на укрепление оборонной способности Украины, позволяя стране самостоятельно обеспечивать собственную защиту. Бьорн Бернхард, гендиректор Rheinmetall Landsysteme GmbH, подчеркнул важность новых производств: «Большинство БМП Мардер, поступающих на ремонт, поддавались на минах. Если пострадала только ходовая часть, эту машину можно будет привести в рабочее состояние за три недели». Это высказывание подчеркивает значимость локального производства и ремонтных мощностей для ускорения восстановления техники. Расположение новых производственных объектов Rheinmetall в Украине остается конфиденциальной информацией. Это связано с высокой степенью интереса к этим объектам со стороны российской армии, что делает вопрос безопасности чрезвычайно актуальным. Что будет производить Rheinmetal на Украине Rheinmetall хочет производить в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger, пишет Blld . Rheinmetall интегрировала боевое отделение с башней зенитного комплекса Skyranger с 35-мм пушкой на танковое шасси Leopard 1 вместо оригинальной колесной платформы БТР Boxer. Это позволит системе продвигаться по трансграничной территории вместе с другой силой гусеничной бронетехники, что сделает ее целостную систему ПВО сухопутных войск. Чем знаменит Rheinmetal Rheinmetall образован 13 апреля 1889 года. Это один из ведущих производителей военной техники и вооружений в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе. По объему продаж продукции военного назначения (на которую приходится 72% выручки) компания в 2021 году заняла 29-е место в мире. Самая важная продукция концерна — 120-миллиметровый снаряд для основного боевого танка Leopard 2. В настоящее время завод производит от 400 до 500 снарядов за восьмичасовую смену Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерн Rheinmetall из Германии объявил о запуске первого завода по производству танков и вооружения на территории Украины, сообщил глава компании Армин Паппергер. Завод планирует расширение своего присутствия на Украине за счет строительства еще трех объектов. В связи с запуском предприятия заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ждет «праздничный салют» после ударов ВС РФ. Подробнее о работе завода и машинах, которые он производит — в материал URA.RU. Немецкая компания Rheinmetall начала строительство четырех заводов по производству вооружений на территории Украины, чтобы укрепить оборонные способности страны. Об этом сообщил исполнительный директор концерна Армин Паппергер. Среди новых объектов предусмотрены заводы по выпуску танков и других видов вооружения. Паппергер подчеркнул значимость этого проекта для украинской обороны: «У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки», — заявил Паппергер, передает украинское издание ТСН. Кроме уже функционирующего завода, Rheinmetall планирует построить еще три объекта, включая пороховой завод и предприятие по выпуску боеприпасов. Это позволит Киеву обеспечить большую независимость в сфере собственной безопасности и укрепить систему противовоздушной обороны страны. На Украине немецкий военный концерн Rheinmetall запустил один завод. В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ждет, когда ВС РФ нанесут удар по заводу, назвав это «праздничным салютом». «Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал в своем telegram-канале Медведев. Отмечается, что на Украине запущен первый из четырех планируемых немецких заводов. Компания Rheinmetall планирует расширение своего производства в Украине. Речь идет о строительстве еще трех объектов, включая пороховой завод и завод по производству боеприпасов. Это направлено на укрепление оборонной способности Украины, позволяя стране самостоятельно обеспечивать собственную защиту. Бьорн Бернхард, гендиректор Rheinmetall Landsysteme GmbH, подчеркнул важность новых производств: «Большинство БМП Мардер, поступающих на ремонт, поддавались на минах. Если пострадала только ходовая часть, эту машину можно будет привести в рабочее состояние за три недели». Это высказывание подчеркивает значимость локального производства и ремонтных мощностей для ускорения восстановления техники. Расположение новых производственных объектов Rheinmetall в Украине остается конфиденциальной информацией. Это связано с высокой степенью интереса к этим объектам со стороны российской армии, что делает вопрос безопасности чрезвычайно актуальным. Rheinmetall хочет производить в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger, пишет Blld. Rheinmetall интегрировала боевое отделение с башней зенитного комплекса Skyranger с 35-мм пушкой на танковое шасси Leopard 1 вместо оригинальной колесной платформы БТР Boxer. Это позволит системе продвигаться по трансграничной территории вместе с другой силой гусеничной бронетехники, что сделает ее целостную систему ПВО сухопутных войск. Rheinmetall образован 13 апреля 1889 года. Это один из ведущих производителей военной техники и вооружений в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира концерна находится в Дюссельдорфе. По объему продаж продукции военного назначения (на которую приходится 72% выручки) компания в 2021 году заняла 29-е место в мире. Самая важная продукция концерна — 120-миллиметровый снаряд для основного боевого танка Leopard 2. В настоящее время завод производит от 400 до 500 снарядов за восьмичасовую смену