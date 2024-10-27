Путин раскрыл, услышали ли его сигнал на Западе

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны никак не отреагировали на слова о том, что в случае разрешения Киеву на удары вглубь РФ начнется прямая война с НАТО. Российский лидер выразил надежду на то, что Запад все же услышал эти заявления.
«Они [западные страны] мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали, потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», — заявил Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Видео беседы опубликовано в официальном telegram-канале корреспондента.
По словам Путина, Украина не способна самостоятельно применять оружие для дальнобойных ударов по России, потому что у нее нет космической разведки. Только специалисты стран НАТО могут использовать это вооружение. Российский глава подчеркнул, что сейчас рано говорить о том, как реагировать на возможные удары. «Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», — заключил президент.
Ранее глава России Владимир Путин заявил, что использование странами НАТО, США и Европой дальнобойного вооружения для нанесения ударов по территории РФ будет равносильно их участию в военных действиях против страны. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предостерег от последствий возможной отмены Киевом ограничений на использование западного дальнобойного оружия. Он подчеркнул, что такой шаг может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией.
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