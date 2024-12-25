В Москве россиянина арестовали по обвинению в госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина РФ по фамилии Чистяков по обвинению в государственной измене. Информация была опубликована на официальном сайте суда.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Чистякова по статье 275 УК РФ», — говорится в карточке уголовного дела. Личность фигуранта не раскрывается из-за секретности дела.
Ему назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина сотрудничал с представителя спецслужб США, передает RT.
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