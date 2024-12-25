25 декабря 2024

В Москве россиянина арестовали по обвинению в госизмене

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Личность фигуранта, как и суть обвинения, не раскрываются из-за секретности дела
Личность фигуранта, как и суть обвинения, не раскрываются из-за секретности дела Фото:

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина РФ по фамилии Чистяков по обвинению в государственной измене. Информация была опубликована на официальном сайте суда.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Чистякова по статье 275 УК РФ», — говорится в карточке уголовного дела. Личность фигуранта не раскрывается из-за секретности дела. 

Ему назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина сотрудничал с представителя спецслужб США, передает RT.

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Мещанский суд Москвы арестовал гражданина РФ по фамилии Чистяков по обвинению в государственной измене. Информация была опубликована на официальном сайте суда. «Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Чистякова по статье 275 УК РФ», — говорится в карточке уголовного дела. Личность фигуранта не раскрывается из-за секретности дела.  Ему назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина сотрудничал с представителя спецслужб США, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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