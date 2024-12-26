Порошенко* предсказал распад Украины

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Порошенко* считает, что выборы президента Украины обернутся для страны концом
Порошенко* считает, что выборы президента Украины обернутся для страны концом Фото:

Выборы нового главы государства Украины приведут к распаду страны. В этом убежден бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Начало выборной кампании означает смерть единства. <....> Мы можем из-за этих (выборных — прим. URA.RU) процессов потерять Украину», — поделился мнением Порошенко в недавнем интервью украинскому телеканалу. 

В 2024 году 31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы. Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Новые выборы в этом году проводить не стали, сославшись на военное положение. В России считается, что с истечением срока полномочий Владимир Зеленский перестал быть легитимным главой государства.

*Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Выборы нового главы государства Украины приведут к распаду страны. В этом убежден бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Начало выборной кампании означает смерть единства. <....> Мы можем из-за этих (выборных — прим. URA.RU) процессов потерять Украину», — поделился мнением Порошенко в недавнем интервью украинскому телеканалу.  В 2024 году 31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы. Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Новые выборы в этом году проводить не стали, сославшись на военное положение. В России считается, что с истечением срока полномочий Владимир Зеленский перестал быть легитимным главой государства. *Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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