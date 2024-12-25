Украина подверглась ракетному удару: карта СВО за 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Так, в Харькове произошла серия взрывов. Вместе с тем за прошедшую ночь российские силы ПВО сбили 59 БПЛА над регионами РФ. Ход военных действий и карта спецоперации на 25 декабря — в материале URA.RU.
ВС РФ ударили ракетами по Украине
Первая волна
Военные силы Российской Федерации осуществили интенсивный ракетный удар по территории Украины, сообщает украинское издание «Страна». В частности, атаке подверглись военные объекты в Харьковской области. В общей сложности произошло не менее десяти взрывов. Помимо этого, ряд взрывов прогремел в Днепропетровской области.
Вторая волна
Позже началась вторая волна ракетных атак на территории Украины. Военные корреспонденты утверждают, что крылатые ракеты типа Х-101 направляются в сторону Киева и западных областей страны, сообщает «Военный обозреватель».
Харьковское направление
В Харькове произошла серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал жителей города не покидать укрытия и оставаться в безопасности.
Атаки БПЛА на регионы России
В течение прошедшей ночи, как сообщает Министерство обороны РФ, было сбито 59 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины над территорией России. Основная часть из них, 26 дронов, была уничтожена в небе над Белгородской областью. В Воронежской области было сбито 23 БПЛА. Кроме того, беспилотники были сбиты в Курской, Брянской и Тамбовской областях, а также над Азовским морем.
Запорожское направление
Российские военные силы восстановили контроль над большинством утраченных позиций после контрнаступления ВСУ в районе Каменского. Поступают сообщения о замеченной активности передвижения военной техники противника в тылу, передает telegram-канал
Донецкое направление
В Курахово наблюдаются последовательные тактические достижения со стороны Вооруженных Сил РФ. ВСУ поочередно покидает занимаемые позиции. Однако в некоторых районах южной окраины города украинская сторона продолжает удерживать позиции.
Часовоярское направление
На этом направлении без существенных изменений. Боевые действия продолжаются в северной части Часова Яра.
Курская область
Несмотря на интенсивное давление, оказываемое российскими военными, ВСУ продолжают осуществлять контрнаступления. Эти действия замедляют продвижение российских войск.
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