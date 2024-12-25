Руководитель одного из венчурных фондов в Кремниевой долине предсказывает возможные негативные последствия для США в случае конфискации суверенных активов России. Он выразил мнение, что такие действия приведут к ускорению долларовой инфляции и могут спровоцировать дефолт по суверенным обязательствам США.
«Я считаю, что конфискация российских активов приведет к драматическому снижению доверия к доллару и к долларовой системе платежей и, как следствие, к ускорению потери долларом статуса резервной валюты. Это в свою очередь приведет к увеличению долларовой инфляции, существенному увеличению процентных ставок и, возможно, дефолту по суверенным обязательствам США», — сказал предприниматель, передает ТАСС.
Он также охарактеризовал политику США как недальновидную, указывая на то, что краткосрочные выгоды от конфискации активов могут привести к серьезным долгосрочным экономическим проблемам. Бизнесмен подчеркнул, что такие шаги являются примером недальновидности лидеров в Вашингтоне, которые не учитывают долгосрочные последствия своих решений.
Западная конфискация российских активов не приведет к разрешению российско-украинского конфликта, а скорее может усложнить ситуацию и повлечь за собой катастрофические последствия для глобальной финансовой системы, пишет китайская газета Global Times. Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности, Валдис Домбровскис, выразил мнение о необходимости Европейским Союзом рассмотрения возможности конфискации российских активов, передает RT. Он отметил, что ЕС уже предпринял значительный шаг, заморозив данные активы. Домбровскис подчеркнул, что любые дальнейшие действия должны быть строго юридически обоснованы, чтобы устоять перед лицом потенциальных судебных исков.
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