ВСУ ударили ракетами по Льгову: главное об СВО на 25 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ обстреляли Льгов в Курской области с помощью РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли Льгов в Курской области с помощью РСЗО HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области. В результате были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, погибли четыре человека, пять были госпитализированы. ВС РФ освободили село Новый Труд (ДНР), которое находится около Покровска. Об этих и других событиях с фронта СВО — в материале URA.RU.

ВСУ обстреляли Льгов

Утром Украина нанесла ракетный удар по городу Льгов в Курской области, который находится в 70 километрах от российско-украинской границы. Врио губернатора региона заявил, что ударили по гражданским объектам и инфраструктуре. Были повреждены жилые дома, отдельно стоящий салон красоты, не менее 12 автомобилей. Также был разрушен незначительный участок газопровода.

По словам Хинштейна, в результате обстрела погибли трое местных жителей, еще один скончался в больнице позднее. Еще были пять человек госпитализированы, среди них — одна женщина в тяжелом состоянии.

Администрация Льгова открыла горячую линию для реагирования на обращения пострадавших и их родственников: +7 (47140) 2-04-80 и 112. Звонки принимаются круглосуточно, сообщил глава города Алексей Клемешов в своем telegram-канале.

По информации СМИ, удар мог быть нанесен с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

ВС РФ взяли Новый Труд

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» был освобождён населённый пункт Новый Труд. Он находится в шести километрах от Покровска рядом с железной дорогой, соединяющей его с Селидово и Курахово, этом сообщает «Царьград». Также была и вторая волна, во время которой ракеты были замечены на полете к Киеву и западных областей страны.

Россия ударила по энергетике Украины

ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Во время первой волны на военных объектах в Харьковской области раздалось по меньшей мере 10 взрывов. Помимо этого, ряд взрывов прогремел в Днепропетровской области.

Су-34 ударили по ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж истребителя- бомбардировщика Су-34 нанес удар по по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео публикует «Пятый канал».

Взрыв беспилотника во Владикавказе

Из-за падения обломков беспилотника ВСУ во Владикавказе произошел взрыв и пожар в ТЦ «Алания Молл». Один человек погиб, еще двое пострадали при возгорании. Позднее в минздраве региона отметили, что нуждающихся в медпомощи после происшествия в центре нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области. В результате были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, погибли четыре человека, пять были госпитализированы. ВС РФ освободили село Новый Труд (ДНР), которое находится около Покровска. Об этих и других событиях с фронта СВО — в материале URA.RU. ВСУ обстреляли Льгов Утром Украина нанесла ракетный удар по городу Льгов в Курской области, который находится в 70 километрах от российско-украинской границы. Врио губернатора региона заявил, что ударили по гражданским объектам и инфраструктуре. Были повреждены жилые дома, отдельно стоящий салон красоты, не менее 12 автомобилей. Также был разрушен незначительный участок газопровода. По словам Хинштейна, в результате обстрела погибли трое местных жителей, еще один скончался в больнице позднее. Еще были пять человек госпитализированы, среди них — одна женщина в тяжелом состоянии. Администрация Льгова открыла горячую линию для реагирования на обращения пострадавших и их родственников: +7 (47140) 2-04-80 и 112. Звонки принимаются круглосуточно, сообщил глава города Алексей Клемешов в своем telegram-канале. По информации СМИ, удар мог быть нанесен с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом пишет «Национальная служба новостей». ВС РФ взяли Новый Труд В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» был освобождён населённый пункт Новый Труд. Он находится в шести километрах от Покровска рядом с железной дорогой, соединяющей его с Селидово и Курахово, этом сообщает «Царьград». Также была и вторая волна, во время которой ракеты были замечены на полете к Киеву и западных областей страны. Россия ударила по энергетике Украины ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Во время первой волны на военных объектах в Харьковской области раздалось по меньшей мере 10 взрывов. Помимо этого, ряд взрывов прогремел в Днепропетровской области. Су-34 ударили по ВСУ в приграничье Курской области Экипаж истребителя- бомбардировщика Су-34 нанес удар по по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео публикует «Пятый канал». Взрыв беспилотника во Владикавказе Из-за падения обломков беспилотника ВСУ во Владикавказе произошел взрыв и пожар в ТЦ «Алания Молл». Один человек погиб, еще двое пострадали при возгорании. Позднее в минздраве региона отметили, что нуждающихся в медпомощи после происшествия в центре нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...