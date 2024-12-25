ВСУ ударили ракетами по Льгову: главное об СВО на 25 декабря

ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области. В результате были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, погибли четыре человека, пять были госпитализированы. ВС РФ освободили село Новый Труд (ДНР), которое находится около Покровска. Об этих и других событиях с фронта СВО — в материале URA.RU.
ВСУ обстреляли Льгов
Утром Украина нанесла ракетный удар по городу Льгов в Курской области, который находится в 70 километрах от российско-украинской границы. Врио губернатора региона заявил, что ударили по гражданским объектам и инфраструктуре. Были повреждены жилые дома, отдельно стоящий салон красоты, не менее 12 автомобилей. Также был разрушен незначительный участок газопровода.
По словам Хинштейна, в результате обстрела погибли трое местных жителей, еще один скончался в больнице позднее. Еще были пять человек госпитализированы, среди них — одна женщина в тяжелом состоянии.
Администрация Льгова открыла горячую линию для реагирования на обращения пострадавших и их родственников: +7 (47140) 2-04-80 и 112. Звонки принимаются круглосуточно, сообщил глава города Алексей Клемешов в своем telegram-канале.
По информации СМИ, удар мог быть нанесен с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
ВС РФ взяли Новый Труд
В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» был освобождён населённый пункт Новый Труд. Он находится в шести километрах от Покровска рядом с железной дорогой, соединяющей его с Селидово и Курахово, этом сообщает «Царьград». Также была и вторая волна, во время которой ракеты были замечены на полете к Киеву и западных областей страны.
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