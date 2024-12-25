В России снизят риски заболеваний из-за питьевой воды

В России снизят риски опасных заболеваний, возникающих из-за загрязнения питьевой воды. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым подчеркнул, что нужно стимулировать инвестиции в водосберегающие и цифровые технологии. Зампред Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила URA.RU, что стране необходимы обновление коммунальной инфраструктуры и передовые способы очистки воды.
Глава правительства на встрече с Кирилловым акцентировал внимание, что Россия занимает второе место в мире по запасам пресной воды и она является бесценным, уникальным ресурсом. Контроль за рациональным использованием рек, озер, морей напрямую влияет на устойчивость экономики и продовольственную безопасность страны, отметил он. Мишустин указал на необходимость беречь запасы чистой воды, которая дает дополнительные возможности для создания новых производств, агропромышленных предприятий.
«Нужно сделать все для сохранения этого природного богатства. Самое главное — формировать ответственное отношение бизнеса, людей, в том числе стимулировать инвестиции в сберегающие технологии, в цифровые технологии. Чтобы люди жили в благоприятных условиях и использовали чистую воду», — подчеркнул глава правительства.
Проблема обеспечения некоторых регионов питьевой водой есть, потому что ее надо подготавливать, прежде чем она пойдет в очистные сооружения, объяснил заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов. «Этот вопрос важен для жилищно-коммунального хозяйства. Чем бережнее мы относимся к рекам и озерам, тем проще затем очищать воду организациям ЖКХ для снабжения домов. Поэтому власти контролируют состояние водных объектов в России. Это принципиальный для здоровья населения вопрос. Доступ к чистой воде снижает риски заболеваний», — отметил ученый.
Во многих многоквартирных домах питьевая вода не соответствует нормам, и власти пытаются ускорить обновление инфраструктуры, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. По ее словам, ситуация с централизованным обеспечением чистой водой сложная, так как некоторым водоканалам часто не хватает денег.
"Кубометр холодной воды стоит как литровая бутылка в магазине, то есть средств на модернизацию недостаточно. Счетная палата рекомендовала объединить деньги по проектам, направленным на повышение качества водоснабжения», — сказала она.
Очистка питьевой воды в домах требует также внедрения передовых технологий. Это предполагает обеззараживание с помощью ультрафиолета, а не хлорки, объяснила депутат.
«Немаловажную роль играет и обновление труб и стояков, по которым она течет. Инженерная инфраструктура многих старых домов не в самом лучшем состоянии. Здесь могут возникать сложности из-за нежелания собственников пускать коммунальные службы к себе в квартиру, потому что замена стояков требует сноса каких-то стен и конструкций, а у человека там проведен дорогостоящий ремонт. То есть, для очистки воды и доведения ее до идеального состояния нужен комплексный подход», — резюмировала депутат.
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