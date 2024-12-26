Глава МЧС сделал заявление об опасных погодных явлениях

Глава МЧС предупредил россиян об увеличении числа ЧС
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Александр Куренков заявил, что из-за опасных погодных явлений увеличивается количество ЧС
Александр Куренков заявил, что из-за опасных погодных явлений увеличивается количество ЧС Фото:

Число опасных природных явлений продолжает расти, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«Специалисты ежегодно констатируют увеличение количества опасных погодных явлений и связывают это с изменением климата. В свою очередь, это может привести и к росту количества чрезвычайных ситуаций», — заявил Куренков, передает ТАСС. Отмечается, что в основе прогнозов лежат данные Росгидромета. 

Александр Куренков подчеркнул, что изменения климата уже приводят к аномальным погодным условиям, таким как экстремальные температуры, сильные ливни и наводнения. Глава МЧС указал на необходимость проведения профилактических мероприятий для минимизации последствий от природных катаклизмов.

В сентябре 2024 года в разных регионах Мьянмы наводнение унесло жизни порядка 400 человек. Опасное природное явление было вызвано проливными дождями и затронуло 54 населенных пункта в девяти регионах и штатах, передает VSE42.RU. Позже, в декабре текущего года, река Херота в Сочи вышла из берегов в близлежащие низины. Спасатели ГУ МЧС по Кубани отметили, что уровень воды в реке достиг отметки опасного явления, пишет деловое издание «Взгляд». 

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Число опасных природных явлений продолжает расти, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. «Специалисты ежегодно констатируют увеличение количества опасных погодных явлений и связывают это с изменением климата. В свою очередь, это может привести и к росту количества чрезвычайных ситуаций», — заявил Куренков, передает ТАСС. Отмечается, что в основе прогнозов лежат данные Росгидромета.  Александр Куренков подчеркнул, что изменения климата уже приводят к аномальным погодным условиям, таким как экстремальные температуры, сильные ливни и наводнения. Глава МЧС указал на необходимость проведения профилактических мероприятий для минимизации последствий от природных катаклизмов. В сентябре 2024 года в разных регионах Мьянмы наводнение унесло жизни порядка 400 человек. Опасное природное явление было вызвано проливными дождями и затронуло 54 населенных пункта в девяти регионах и штатах, передает VSE42.RU. Позже, в декабре текущего года, река Херота в Сочи вышла из берегов в близлежащие низины. Спасатели ГУ МЧС по Кубани отметили, что уровень воды в реке достиг отметки опасного явления, пишет деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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