Глава МЧС сделал заявление об опасных погодных явлениях

Число опасных природных явлений продолжает расти, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«Специалисты ежегодно констатируют увеличение количества опасных погодных явлений и связывают это с изменением климата. В свою очередь, это может привести и к росту количества чрезвычайных ситуаций», — заявил Куренков, передает ТАСС. Отмечается, что в основе прогнозов лежат данные Росгидромета.
Александр Куренков подчеркнул, что изменения климата уже приводят к аномальным погодным условиям, таким как экстремальные температуры, сильные ливни и наводнения. Глава МЧС указал на необходимость проведения профилактических мероприятий для минимизации последствий от природных катаклизмов.
В сентябре 2024 года в разных регионах Мьянмы наводнение унесло жизни порядка 400 человек. Опасное природное явление было вызвано проливными дождями и затронуло 54 населенных пункта в девяти регионах и штатах, передает VSE42.RU. Позже, в декабре текущего года, река Херота в Сочи вышла из берегов в близлежащие низины. Спасатели ГУ МЧС по Кубани отметили, что уровень воды в реке достиг отметки опасного явления, пишет деловое издание «Взгляд».
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