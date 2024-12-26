Аналитик дал неутешительный прогноз цен на китайские авто

Глава «Автостата» Целиков: цены на автомобили из КНР в 2025 году вырастут на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на автомобили из Китая в 2025 году в среднем могут вырасти на 10%
Цены на автомобили из Китая в 2025 году в среднем могут вырасти на 10% Фото:

В первом полугодии 2025 года цены на автомобили из Китая вырастут на 10%. Динамика увеличения цен может быть более значительной из-за дальнейшего падения курса рубля, предупредил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подтвердил его прогноз.

«Цены на новые китайские машины в первом полугодии вырастут минимум на 10%, а при дальнейшем падении курса рубля могут показать и более значительную динамику», — заявил Сергей Целиков. Его слова передает «Коммерсант». 

Максим Кадаков добавил, что россиянам не стоит ждать больших скидок на фоне затоваривания. Задавать ценовую политику в 2025 году будут автопроизводители Haval, Changan, Chery и Geely. По прогнозам Кадакова, цены на китайские машины в 2025 году могут вырасти в среднем на 10%. При этом автосалоны будут предоставлять скидки на некоторые машины прошлого года выпуска.

Ранее эксперт по автоиндустрии Евгений Соловьев заявил, что в наступающем году рынок китайских автомобилей в России может столкнуться с дроблением из-за увеличения количества брендов и моделей, представленных на рынке. Согласно опросу аналитического агентства «Автостат», Geely является самым узнаваемым китайским автомобильным брендом среди россиян, за него проголосовали 33% опрошенных. Chery занимает второе место с 24,6% узнаваемости, а Haval находится на третьем месте с 22,1%, пишет «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первом полугодии 2025 года цены на автомобили из Китая вырастут на 10%. Динамика увеличения цен может быть более значительной из-за дальнейшего падения курса рубля, предупредил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подтвердил его прогноз. «Цены на новые китайские машины в первом полугодии вырастут минимум на 10%, а при дальнейшем падении курса рубля могут показать и более значительную динамику», — заявил Сергей Целиков. Его слова передает «Коммерсант».  Максим Кадаков добавил, что россиянам не стоит ждать больших скидок на фоне затоваривания. Задавать ценовую политику в 2025 году будут автопроизводители Haval, Changan, Chery и Geely. По прогнозам Кадакова, цены на китайские машины в 2025 году могут вырасти в среднем на 10%. При этом автосалоны будут предоставлять скидки на некоторые машины прошлого года выпуска. Ранее эксперт по автоиндустрии Евгений Соловьев заявил, что в наступающем году рынок китайских автомобилей в России может столкнуться с дроблением из-за увеличения количества брендов и моделей, представленных на рынке. Согласно опросу аналитического агентства «Автостат», Geely является самым узнаваемым китайским автомобильным брендом среди россиян, за него проголосовали 33% опрошенных. Chery занимает второе место с 24,6% узнаваемости, а Haval находится на третьем месте с 22,1%, пишет «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...