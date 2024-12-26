Аналитик дал неутешительный прогноз цен на китайские авто

В первом полугодии 2025 года цены на автомобили из Китая вырастут на 10%. Динамика увеличения цен может быть более значительной из-за дальнейшего падения курса рубля, предупредил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков подтвердил его прогноз.
«Цены на новые китайские машины в первом полугодии вырастут минимум на 10%, а при дальнейшем падении курса рубля могут показать и более значительную динамику», — заявил Сергей Целиков. Его слова передает «Коммерсант».
Максим Кадаков добавил, что россиянам не стоит ждать больших скидок на фоне затоваривания. Задавать ценовую политику в 2025 году будут автопроизводители Haval, Changan, Chery и Geely. По прогнозам Кадакова, цены на китайские машины в 2025 году могут вырасти в среднем на 10%. При этом автосалоны будут предоставлять скидки на некоторые машины прошлого года выпуска.
Ранее эксперт по автоиндустрии Евгений Соловьев заявил, что в наступающем году рынок китайских автомобилей в России может столкнуться с дроблением из-за увеличения количества брендов и моделей, представленных на рынке. Согласно опросу аналитического агентства «Автостат», Geely является самым узнаваемым китайским автомобильным брендом среди россиян, за него проголосовали 33% опрошенных. Chery занимает второе место с 24,6% узнаваемости, а Haval находится на третьем месте с 22,1%, пишет «Национальная служба новостей».
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