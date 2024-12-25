25 декабря 2024

«Оборонлогистика»: после взрывов на «Урса Майор» обнаружена пробоина 50 на 50 см

© Служба новостей «URA.RU»
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На судне была объявлена общесудовая тревога
На судне была объявлена общесудовая тревога Фото:

После трех взрывов, произошедших у российского судна «Урса Майор» в Средиземном море, была обнаружена пробоина, сообщает пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика». Размер пробоины составляет 50 на 50 сантиметров.

«На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», — рассказали РИА Новости.

После обнаружения повреждения на судне немедленно были приняты меры по обеспечению его безопасности. Дополнительные подробности о причинах происшествия и состоянии экипажа пока не сообщаются.

23 декабря в акватории Средиземного моря произошло крушение российского грузового судна «Урса Майор». В результате инцидента удалось спасти 14 членов экипажа, которые были эвакуированы в порт Картахена, однако два члена команды до сих пор считаются пропавшими без вести, напоминает MK.RU. Судно находилось в 67 морских милях от берегов Испании и в 45 милях от побережья Алжира, когда произошло его затопление. «Урса Майор» отправилась из Санкт-Петербурга 12 дней назад и следовала в направлении порта Владивосток.

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После трех взрывов, произошедших у российского судна «Урса Майор» в Средиземном море, была обнаружена пробоина, сообщает пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика». Размер пробоины составляет 50 на 50 сантиметров. «На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», — рассказали РИА Новости. После обнаружения повреждения на судне немедленно были приняты меры по обеспечению его безопасности. Дополнительные подробности о причинах происшествия и состоянии экипажа пока не сообщаются. 23 декабря в акватории Средиземного моря произошло крушение российского грузового судна «Урса Майор». В результате инцидента удалось спасти 14 членов экипажа, которые были эвакуированы в порт Картахена, однако два члена команды до сих пор считаются пропавшими без вести, напоминает MK.RU. Судно находилось в 67 морских милях от берегов Испании и в 45 милях от побережья Алжира, когда произошло его затопление. «Урса Майор» отправилась из Санкт-Петербурга 12 дней назад и следовала в направлении порта Владивосток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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