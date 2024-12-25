«Оборонлогистика»: после взрывов на «Урса Майор» обнаружена пробоина 50 на 50 см

После трех взрывов, произошедших у российского судна «Урса Майор» в Средиземном море, была обнаружена пробоина, сообщает пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика». Размер пробоины составляет 50 на 50 сантиметров.
«На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками», — рассказали РИА Новости.
После обнаружения повреждения на судне немедленно были приняты меры по обеспечению его безопасности. Дополнительные подробности о причинах происшествия и состоянии экипажа пока не сообщаются.
23 декабря в акватории Средиземного моря произошло крушение российского грузового судна «Урса Майор». В результате инцидента удалось спасти 14 членов экипажа, которые были эвакуированы в порт Картахена, однако два члена команды до сих пор считаются пропавшими без вести, напоминает MK.RU. Судно находилось в 67 морских милях от берегов Испании и в 45 милях от побережья Алжира, когда произошло его затопление. «Урса Майор» отправилась из Санкт-Петербурга 12 дней назад и следовала в направлении порта Владивосток.
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