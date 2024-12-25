25 декабря 2024

ЦБ усилит контроль за счетами мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые инструменты помогут принимать превентивные меры против дропов
Новые инструменты помогут принимать превентивные меры против дропов Фото:

Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом разрабатывает новые инструменты для банков, цель которых — улучшить процесс идентификации физических лиц-нерезидентов при открытии счетов и их обслуживании. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.

«Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей», — рассказал РБК Шабля.

В Росфинмониторинге отмечают, что значительная часть нелегальных финансовых операций связана с использованием поддельных или украденных документов нерезидентов. В частности, паспорт (ID-карту) мигранта можно приобрести на черном рынке за 10 тысяч рублей. Введение единого документа для иностранных граждан или предоставление банкам доступа к данным миграционного учета могло бы решить эту проблему.

ЦБ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления граждан-дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Информацию о таких людях будут централизованно передавать в кредитные организации для блокировки активности.

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Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом разрабатывает новые инструменты для банков, цель которых — улучшить процесс идентификации физических лиц-нерезидентов при открытии счетов и их обслуживании. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля. «Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей», — рассказал РБК Шабля. В Росфинмониторинге отмечают, что значительная часть нелегальных финансовых операций связана с использованием поддельных или украденных документов нерезидентов. В частности, паспорт (ID-карту) мигранта можно приобрести на черном рынке за 10 тысяч рублей. Введение единого документа для иностранных граждан или предоставление банкам доступа к данным миграционного учета могло бы решить эту проблему. ЦБ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления граждан-дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Информацию о таких людях будут централизованно передавать в кредитные организации для блокировки активности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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