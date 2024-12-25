ЦБ усилит контроль за счетами мигрантов

Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом разрабатывает новые инструменты для банков, цель которых — улучшить процесс идентификации физических лиц-нерезидентов при открытии счетов и их обслуживании. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.
«Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей», — рассказал РБК Шабля.
В Росфинмониторинге отмечают, что значительная часть нелегальных финансовых операций связана с использованием поддельных или украденных документов нерезидентов. В частности, паспорт (ID-карту) мигранта можно приобрести на черном рынке за 10 тысяч рублей. Введение единого документа для иностранных граждан или предоставление банкам доступа к данным миграционного учета могло бы решить эту проблему.
ЦБ и Росфинмониторинг создают платформу для выявления граждан-дропов, через карты которых проходят сомнительные операции. Информацию о таких людях будут централизованно передавать в кредитные организации для блокировки активности.
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