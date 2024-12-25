25 декабря 2024

Байден приказал Пентагону продолжать наращивать военные поставки Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байден принял новое решение насчет помощи Украине
Байден принял новое решение насчет помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден призвал Пентагон усилить поставки вооружений на Украину. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину. За  последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и еще больше находятся в  пути. Я дал указание министерству обороны продолжать наращивать поставки оружия в  Украину», — отметил Байден.

Помимо текущих поставок, США планируют дополнительные меры поддержки. По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, к середине января 2025 года Украина получит американскую военную помощь, включающую сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет. Общий объем американской военной помощи с начала президенства Байдена достиг 63,5 миллиардов долларов.

В свою очередь, в Европейском союзе усиливаются сомнения по поводу дальнейшей поддержки Киева, а также возникают призывы к скорейшему завершению конфликта, как сообщает испанская газета Pais, передает RT. К концу ноября бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что продолжение военной поддержки Украины со стороны Евросоюза оказывается под вопросом, в случае прекращения американской помощи, пишет «Национальная служба новостей». Однако, как утверждала американская газета Financial Times, администрация только что избранного президента США Дональда Трампа не планирует прекращать военные поставки в Киев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден призвал Пентагон усилить поставки вооружений на Украину. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину. За  последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и еще больше находятся в  пути. Я дал указание  министерству обороны продолжать наращивать поставки оружия в  Украину », — отметил Байден. Помимо текущих поставок, США планируют дополнительные меры поддержки. По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, к середине января 2025 года Украина получит американскую военную помощь, включающую сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет. Общий объем американской военной помощи с начала президенства Байдена достиг 63,5 миллиардов долларов. В свою очередь, в Европейском союзе усиливаются сомнения по поводу дальнейшей поддержки Киева, а также возникают призывы к скорейшему завершению конфликта, как сообщает испанская газета Pais, передает RT. К концу ноября бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что продолжение военной поддержки Украины со стороны Евросоюза оказывается под вопросом, в случае прекращения американской помощи, пишет «Национальная служба новостей». Однако, как утверждала американская газета Financial Times, администрация только что избранного президента США Дональда Трампа не планирует прекращать военные поставки в Киев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...