Байден приказал Пентагону продолжать наращивать военные поставки Киеву

Президент США Джо Байден призвал Пентагон усилить поставки вооружений на Украину. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину. За последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и еще больше находятся в пути. Я дал указание министерству обороны продолжать наращивать поставки оружия в Украину», — отметил Байден.
Помимо текущих поставок, США планируют дополнительные меры поддержки. По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, к середине января 2025 года Украина получит американскую военную помощь, включающую сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет. Общий объем американской военной помощи с начала президенства Байдена достиг 63,5 миллиардов долларов.
В свою очередь, в Европейском союзе усиливаются сомнения по поводу дальнейшей поддержки Киева, а также возникают призывы к скорейшему завершению конфликта, как сообщает испанская газета Pais, передает RT. К концу ноября бывший руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что продолжение военной поддержки Украины со стороны Евросоюза оказывается под вопросом, в случае прекращения американской помощи, пишет «Национальная служба новостей». Однако, как утверждала американская газета Financial Times, администрация только что избранного президента США Дональда Трампа не планирует прекращать военные поставки в Киев.
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