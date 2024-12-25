25 декабря 2024

В России подорожали жизненно важные лекарства

«Известия»: цены на лекарства от диабета выросли на 35%
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Цены на препараты выросли из-за желающих похудеть Фото:

Лекарства от сахарного диабета в 2024 году в России подорожали сильнее остальных препаратов. Эти данные подсчитали для «Известий» в аналитической компании DSM Group.

«Стоимость препаратов для диабетиков увеличилась почти на 35%. Также выросли цены на препараты для лечения заболеваний дыхательных путей — на 19%», — пишут «Известия».

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, для лечения диабета и дыхательных путей применяют препараты на основе семаглутида. Препарат на основе семаглутида в 2012 году разработала датская компания Novo Nordisk и начала продавать его под названием «Оземпик». Новое лекарство сразу стало популярно у западных и российских знаменитостей в качестве средства для похудения, что спровоцировало его спрос у населения.

Ранее стало известно, что в НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского медуниверситета разрабатывают инновационное лекарство от диабета. После его применения организм пациента способен самостоятельно вырабатывать инсулин, пишет RT.

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Лекарства от сахарного диабета в 2024 году в России подорожали сильнее остальных препаратов. Эти данные подсчитали для «Известий» в аналитической компании DSM Group. «Стоимость препаратов для диабетиков увеличилась почти на 35%. Также выросли цены на препараты для лечения заболеваний дыхательных путей — на 19%», — пишут «Известия». По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, для лечения диабета и дыхательных путей применяют препараты на основе семаглутида. Препарат на основе семаглутида в 2012 году разработала датская компания Novo Nordisk и начала продавать его под названием «Оземпик». Новое лекарство сразу стало популярно у западных и российских знаменитостей в качестве средства для похудения, что спровоцировало его спрос у населения. Ранее стало известно, что в НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского медуниверситета разрабатывают инновационное лекарство от диабета. После его применения организм пациента способен самостоятельно вырабатывать инсулин, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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