В России подорожали жизненно важные лекарства

Лекарства от сахарного диабета в 2024 году в России подорожали сильнее остальных препаратов. Эти данные подсчитали для «Известий» в аналитической компании DSM Group.
«Стоимость препаратов для диабетиков увеличилась почти на 35%. Также выросли цены на препараты для лечения заболеваний дыхательных путей — на 19%», — пишут «Известия».
По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, для лечения диабета и дыхательных путей применяют препараты на основе семаглутида. Препарат на основе семаглутида в 2012 году разработала датская компания Novo Nordisk и начала продавать его под названием «Оземпик». Новое лекарство сразу стало популярно у западных и российских знаменитостей в качестве средства для похудения, что спровоцировало его спрос у населения.
Ранее стало известно, что в НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского медуниверситета разрабатывают инновационное лекарство от диабета. После его применения организм пациента способен самостоятельно вырабатывать инсулин, пишет RT.
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