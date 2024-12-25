Более 40 поджогов и взрывов произошло в России за 10 дней

Более 40 инцидентов, связанных со взрывами и поджогами, произошло в России за 10 дней. Об этом сообщает ТАСС.
«В РФ за 10 дней совершено более 40 поджогов и взрывов. Люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили. Во всех случаях они становились жертвами телефонных мошенников», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее URA.RU поджоги произошли в Перми, Новосибирске и Владимирской области. Кроме того, в Подмосковье произошли три инцидента поджога в публичных местах. Сообщается, что за действиями преступников в первых двух случаях стояли спецслужбы Украины. В Санкт-Петербурге в тот же день были задержаны две пенсионерки, попытавшиеся поджечь автомобиль полиции. Их преступление было вызвано манипуляциями украинских телефонных мошенников.
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