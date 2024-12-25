25 декабря 2024

Более 40 поджогов и взрывов произошло в России за 10 дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью в общественных местах
Люди бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью в общественных местах Фото:

Более 40 инцидентов, связанных со взрывами и поджогами, произошло в России за 10 дней. Об этом сообщает ТАСС.

«В РФ за 10 дней совершено более 40 поджогов и взрывов. Люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили. Во всех случаях они становились жертвами телефонных мошенников», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее URA.RU поджоги произошли в Перми, Новосибирске и Владимирской области. Кроме того, в Подмосковье произошли три инцидента поджога в публичных местах. Сообщается, что за действиями преступников в первых двух случаях стояли спецслужбы Украины. В Санкт-Петербурге в тот же день были задержаны две пенсионерки, попытавшиеся поджечь автомобиль полиции. Их преступление было вызвано манипуляциями украинских телефонных мошенников.

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Более 40 инцидентов, связанных со взрывами и поджогами, произошло в России за 10 дней. Об этом сообщает ТАСС. «В РФ за 10 дней совершено более 40 поджогов и взрывов. Люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили. Во всех случаях они становились жертвами телефонных мошенников», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее URA.RU поджоги произошли в Перми, Новосибирске и Владимирской области. Кроме того, в Подмосковье произошли три инцидента поджога в публичных местах. Сообщается, что за действиями преступников в первых двух случаях стояли спецслужбы Украины. В Санкт-Петербурге в тот же день были задержаны две пенсионерки, попытавшиеся поджечь автомобиль полиции. Их преступление было вызвано манипуляциями украинских телефонных мошенников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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