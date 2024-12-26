Россия утолит кадровый голод гражданами недружественных стран

Российские компании могут справиться с нехваткой кадров благодаря талантливым мигрантам. Так считает гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
«Если говорить о дефиците, то нехватка кадров в России составляет около 1,5 млн человек. <...> К настоящему времени в страну приехало более 200 человек, разделяющих наши традиционные ценности, в том числе высококвалифицированные специалисты — они получили разрешение на временное проживание (РВП)», — рассказала Чупшева в беседе с «Известиями». Она пояснила, что говорит об указе президента РФ Владимира Путина № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».
В Российской Федерации вид на жительство или гражданство получают иностранные граждане различных категорий, включая квалифицированных специалистов, инвесторов, предпринимателей, ученых, музыкантов и спортсменов. Для поддержки и упрощения процесса переезда и адаптации в страну был создан специальный штаб при сотрудничестве с Министерством внутренних дел. В ближайшее время планируется запуск сервиса «Время жить в России», который будет предоставлять информацию о культуре, традициях и регионах страны, а также оказывать миграционное и постмиграционное сопровождение, отметила Чупшева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.