Россия утолит кадровый голод гражданами недружественных стран

Глава АСИ предложила закрыть дефицит кадров в РФ мигрантами
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Гражданство в России получают талантливые музыканты, спортсмены, ученые из других стран
Гражданство в России получают талантливые музыканты, спортсмены, ученые из других стран Фото:

Российские компании могут справиться с нехваткой кадров благодаря талантливым мигрантам. Так считает гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. 

«Если говорить о дефиците, то нехватка кадров в России составляет около 1,5 млн человек. <...> К настоящему времени в страну приехало более 200 человек, разделяющих наши традиционные ценности, в том числе высококвалифицированные специалисты — они получили разрешение на временное проживание (РВП)», — рассказала Чупшева в беседе с «Известиями». Она пояснила, что говорит об указе президента РФ Владимира Путина № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

В Российской Федерации вид на жительство или гражданство получают иностранные граждане различных категорий, включая квалифицированных специалистов, инвесторов, предпринимателей, ученых, музыкантов и спортсменов. Для поддержки и упрощения процесса переезда и адаптации в страну был создан специальный штаб при сотрудничестве с Министерством внутренних дел. В ближайшее время планируется запуск сервиса «Время жить в России», который будет предоставлять информацию о культуре, традициях и регионах страны, а также оказывать миграционное и постмиграционное сопровождение, отметила Чупшева.

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Российские компании могут справиться с нехваткой кадров благодаря талантливым мигрантам. Так считает гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.  «Если говорить о дефиците, то нехватка кадров в России составляет около 1,5 млн человек. <...> К настоящему времени в страну приехало более 200 человек, разделяющих наши традиционные ценности, в том числе высококвалифицированные специалисты — они получили разрешение на временное проживание (РВП)», — рассказала Чупшева в беседе с «Известиями». Она пояснила, что говорит об указе президента РФ Владимира Путина № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». В Российской Федерации вид на жительство или гражданство получают иностранные граждане различных категорий, включая квалифицированных специалистов, инвесторов, предпринимателей, ученых, музыкантов и спортсменов. Для поддержки и упрощения процесса переезда и адаптации в страну был создан специальный штаб при сотрудничестве с Министерством внутренних дел. В ближайшее время планируется запуск сервиса «Время жить в России», который будет предоставлять информацию о культуре, традициях и регионах страны, а также оказывать миграционное и постмиграционное сопровождение, отметила Чупшева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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