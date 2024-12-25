Рождественская месса, хорал и папа Римский: как прошло Рождество в России и мире

Католики и протестанты отметили Рождество
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Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане
Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане Фото:

Католики и протестанты в мире и России отпраздновали Рождество Христово — праздник, который отмечается ежегодно в ночь с 24 на 25 декабря. Он посвящен рождению Иисуса Христа в Вифлееме. В этот день верующие активно посещают праздничные богослужения в соборах, называемые мессами. О том, как верующие празднуют рождение сына Божьего — в материале URA.RU.

Дата Рождества у католиков и протестантов не меняется, потому что не зависит от лунного календаря. Различие с датой Рождества у православных обусловлено тем, что католическая церковь ориентируется на григорианский календарь, а православная — на юлианский.

Для католиков Рождество — самый важный праздник в году. 24 декабря католики отмечают Сочельник, который является кануном Рождества. В эти два дня в церквях проводят праздничные мессы, где священники читают отрывки из Евангелия о рождении Христа. Всего проходят четыре разных богослужения: месса Навечерия Рождества, Ангельская и Пастушеская мессы, месса Предвечного Слова.

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Католики и протестанты в мире и России отпраздновали Рождество Христово — праздник, который отмечается ежегодно в ночь с 24 на 25 декабря. Он посвящен рождению Иисуса Христа в Вифлееме. В этот день верующие активно посещают праздничные богослужения в соборах, называемые мессами. О том, как верующие празднуют рождение сына Божьего — в материале URA.RU. Дата Рождества у католиков и протестантов не меняется, потому что не зависит от лунного календаря. Различие с датой Рождества у православных обусловлено тем, что католическая церковь ориентируется на григорианский календарь, а православная — на юлианский. Для католиков Рождество — самый важный праздник в году. 24 декабря католики отмечают Сочельник, который является кануном Рождества. В эти два дня в церквях проводят праздничные мессы, где священники читают отрывки из Евангелия о рождении Христа. Всего проходят четыре разных богослужения: месса Навечерия Рождества, Ангельская и Пастушеская мессы, месса Предвечного Слова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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