Рождественская месса, хорал и папа Римский: как прошло Рождество в России и мире

Католики и протестанты в мире и России отпраздновали Рождество Христово — праздник, который отмечается ежегодно в ночь с 24 на 25 декабря. Он посвящен рождению Иисуса Христа в Вифлееме. В этот день верующие активно посещают праздничные богослужения в соборах, называемые мессами. О том, как верующие празднуют рождение сына Божьего — в материале URA.RU.
Дата Рождества у католиков и протестантов не меняется, потому что не зависит от лунного календаря. Различие с датой Рождества у православных обусловлено тем, что католическая церковь ориентируется на григорианский календарь, а православная — на юлианский.
Для католиков Рождество — самый важный праздник в году. 24 декабря католики отмечают Сочельник, который является кануном Рождества. В эти два дня в церквях проводят праздничные мессы, где священники читают отрывки из Евангелия о рождении Христа. Всего проходят четыре разных богослужения: месса Навечерия Рождества, Ангельская и Пастушеская мессы, месса Предвечного Слова.
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