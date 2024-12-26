Экономист назвала выгодное использование 13-й зарплаты

Экономист Андрианова: 13-ю зарплату можно положить на накопительный счет
© Служба новостей «URA.RU»
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13-ю зарплату можно положить на накопительный счет или потратить на необходимую перед Новым годом покупку
13-ю зарплату можно положить на накопительный счет или потратить на необходимую перед Новым годом покупку Фото:

Лучше всего положить 13-ю зарплату на срочный вклад под повышенный процент либо порадовать себя подарками к Новому году. Такое мнение высказала заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.

«Эти деньги (13-я зарплата) уже будут выделены из общего повседневного бюджета, и вы точно их не потратите раньше на что-нибудь другое. Если вы знаете, что через два-три-четыре месяца эти деньги вам могут понадобиться, то разумнее их отправить не на накопительный счет, а на срочный вклад», — высказала свое мнение Андрианова. Ее слова передает радио Sputnik. Она отметила, что проценты по накопительному счету меньше, чем по вкладу.

Кроме того, 13-ю зарплату можно потратить на весомую покупку в качестве подарка себе перед Новым годом. Также можно просто отложить эти деньги на будущее путешествие. Еще одним вариантом использования средств является вклад в личное образование, здоровье или развитие профессиональных навыков, добавила Дарья Андрианова. 

Не следует закрывать текущий кредит за счет 13-ой зарплаты. Прежде чем делать это, необходимо оценить условия кредита. Если он был взят под низкую процентную ставку, то может быть выгоднее продолжать выплачивать его по графику.

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Лучше всего положить 13-ю зарплату на срочный вклад под повышенный процент либо порадовать себя подарками к Новому году. Такое мнение высказала заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова. «Эти деньги (13-я зарплата) уже будут выделены из общего повседневного бюджета, и вы точно их не потратите раньше на что-нибудь другое. Если вы знаете, что через два-три-четыре месяца эти деньги вам могут понадобиться, то разумнее их отправить не на накопительный счет, а на срочный вклад», — высказала свое мнение Андрианова. Ее слова передает радио Sputnik. Она отметила, что проценты по накопительному счету меньше, чем по вкладу. Кроме того, 13-ю зарплату можно потратить на весомую покупку в качестве подарка себе перед Новым годом. Также можно просто отложить эти деньги на будущее путешествие. Еще одним вариантом использования средств является вклад в личное образование, здоровье или развитие профессиональных навыков, добавила Дарья Андрианова.  Не следует закрывать текущий кредит за счет 13-ой зарплаты. Прежде чем делать это, необходимо оценить условия кредита. Если он был взят под низкую процентную ставку, то может быть выгоднее продолжать выплачивать его по графику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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