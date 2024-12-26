Экономист назвала выгодное использование 13-й зарплаты

Лучше всего положить 13-ю зарплату на срочный вклад под повышенный процент либо порадовать себя подарками к Новому году. Такое мнение высказала заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.
«Эти деньги (13-я зарплата) уже будут выделены из общего повседневного бюджета, и вы точно их не потратите раньше на что-нибудь другое. Если вы знаете, что через два-три-четыре месяца эти деньги вам могут понадобиться, то разумнее их отправить не на накопительный счет, а на срочный вклад», — высказала свое мнение Андрианова. Ее слова передает радио Sputnik. Она отметила, что проценты по накопительному счету меньше, чем по вкладу.
Кроме того, 13-ю зарплату можно потратить на весомую покупку в качестве подарка себе перед Новым годом. Также можно просто отложить эти деньги на будущее путешествие. Еще одним вариантом использования средств является вклад в личное образование, здоровье или развитие профессиональных навыков, добавила Дарья Андрианова.
Не следует закрывать текущий кредит за счет 13-ой зарплаты. Прежде чем делать это, необходимо оценить условия кредита. Если он был взят под низкую процентную ставку, то может быть выгоднее продолжать выплачивать его по графику.
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