Bild: Зеленский уволил посла Украины в ФРГ Макеева

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Зеленский сменил посла Украины в Германии
Зеленский сменил посла Украины в Германии Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии Алексея Макеева, как сообщает газета Bild. Смена произошла в контексте регулярной ротации дипломатов, однако некоторые источники в дипломатических кругах предполагают другие причины этого решения.

По информации Bild, на посту посла Макеева сменит Евгений Корнийчук, который до этого занимал аналогичную должность в Израиле. Также издание отмечает критические высказывания в адрес Макеева со стороны его предшественника Андрея Мельника: «Макееву следует убедить Германию оказать больше помощи Киеву», — цитирует Tagesspiegel слова Мельника.

Согласно Bild, несмотря на официальную версию о ротации, критика Мельника могла повлиять на решение о смене посла. Кроме того, сообщается, что необходимые документы для увольнения Макеева уже отправлены в МИД ФРГ, и он останется в Германии до февраля следующего года.

Зеленский, возможно, готовит Михаила Драпатого, новоназначенного командующего сухопутными войсками, к роли главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На данный момент этот пост занимает Александр Сырский. Такой вывод сделал журналист издания kp.ru Александр Гришин. 29 ноября стало известно об освобождении генерал-лейтенанта Александра Павлюка от должности командующего Сухопутными войсками, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии Алексея Макеева, как сообщает газета Bild. Смена произошла в контексте регулярной ротации дипломатов, однако некоторые источники в дипломатических кругах предполагают другие причины этого решения. По информации Bild, на посту посла Макеева сменит Евгений Корнийчук, который до этого занимал аналогичную должность в Израиле. Также издание отмечает критические высказывания в адрес Макеева со стороны его предшественника Андрея Мельника: «Макееву следует убедить Германию оказать больше помощи Киеву», — цитирует Tagesspiegel слова Мельника. Согласно Bild, несмотря на официальную версию о ротации, критика Мельника могла повлиять на решение о смене посла. Кроме того, сообщается, что необходимые документы для увольнения Макеева уже отправлены в МИД ФРГ, и он останется в Германии до февраля следующего года. Зеленский, возможно, готовит Михаила Драпатого, новоназначенного командующего сухопутными войсками, к роли главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На данный момент этот пост занимает Александр Сырский. Такой вывод сделал журналист издания kp.ru Александр Гришин. 29 ноября стало известно об освобождении генерал-лейтенанта Александра Павлюка от должности командующего Сухопутными войсками, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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