Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии Алексея Макеева, как сообщает газета Bild. Смена произошла в контексте регулярной ротации дипломатов, однако некоторые источники в дипломатических кругах предполагают другие причины этого решения.
По информации Bild, на посту посла Макеева сменит Евгений Корнийчук, который до этого занимал аналогичную должность в Израиле. Также издание отмечает критические высказывания в адрес Макеева со стороны его предшественника Андрея Мельника: «Макееву следует убедить Германию оказать больше помощи Киеву», — цитирует Tagesspiegel слова Мельника.
Согласно Bild, несмотря на официальную версию о ротации, критика Мельника могла повлиять на решение о смене посла. Кроме того, сообщается, что необходимые документы для увольнения Макеева уже отправлены в МИД ФРГ, и он останется в Германии до февраля следующего года.
Зеленский, возможно, готовит Михаила Драпатого, новоназначенного командующего сухопутными войсками, к роли главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На данный момент этот пост занимает Александр Сырский. Такой вывод сделал журналист издания kp.ru Александр Гришин. 29 ноября стало известно об освобождении генерал-лейтенанта Александра Павлюка от должности командующего Сухопутными войсками, передает RT.
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