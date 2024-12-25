Главврача Балашихинской больницы задержали по делу о взяточничестве

Депутат городского Совета депутатов Балашихи и главный врач местной больницы Михаил Антипов был задержан по обвинению в взяточничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В отношении депутата городского совета депутатов Балашихи Михаила Антипова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — ред.)», — сказал собеседник РИА Новости. По данной статье уголовного кодекса РФ максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы со штрафом.
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