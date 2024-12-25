25 декабря 2024

Главврача Балашихинской больницы задержали по делу о взяточничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении главврача возбуждено уголовное дело
В отношении главврача возбуждено уголовное дело Фото:

Депутат городского Совета депутатов Балашихи и главный врач местной больницы Михаил Антипов был задержан по обвинению в взяточничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении депутата городского совета депутатов Балашихи Михаила Антипова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — ред.)», — сказал собеседник РИА Новости. По данной статье уголовного кодекса РФ максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы со штрафом.

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Депутат городского Совета депутатов Балашихи и главный врач местной больницы Михаил Антипов был задержан по обвинению в взяточничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В отношении депутата городского совета депутатов Балашихи Михаила Антипова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — ред.)», — сказал собеседник РИА Новости. По данной статье уголовного кодекса РФ максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы со штрафом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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