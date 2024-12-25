СК возбудил дело по факту теракта в городе Льгов Курской области

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с террористическим актом, произошедшим в городе Льгове Курской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины), совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 25 декабря 2024 года боевики ВФУ осуществили ракетный удар по Льгову, используя дистанционные средства огневого поражения. В результате атаки погибли и были ранены мирные жители, а также нанесены значительные повреждения объектам гражданской инфраструктуры.
Согласно предварительной информации, на Льгов был совершен удар силами ВСУ с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет «Национальная служба новостей». Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о четырех жертвах в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины, передает телеканал 360. После инцидента в Льгове был организован оперативный штаб.
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