25 декабря 2024

СК возбудил дело по факту теракта в городе Льгов Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины
В ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с террористическим актом, произошедшим в городе Льгове Курской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины), совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 декабря 2024 года боевики ВФУ осуществили ракетный удар по Льгову, используя дистанционные средства огневого поражения. В результате атаки погибли и были ранены мирные жители, а также нанесены значительные повреждения объектам гражданской инфраструктуры.

Согласно предварительной информации, на Льгов был совершен удар силами ВСУ с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет «Национальная служба новостей». Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о четырех жертвах в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины, передает телеканал 360. После инцидента в Льгове был организован оперативный штаб.

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с террористическим актом, произошедшим в городе Льгове Курской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства. «Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины), совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении. По данным следствия, 25 декабря 2024 года боевики ВФУ осуществили ракетный удар по Льгову, используя дистанционные средства огневого поражения. В результате атаки погибли и были ранены мирные жители, а также нанесены значительные повреждения объектам гражданской инфраструктуры. Согласно предварительной информации, на Льгов был совершен удар силами ВСУ с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет «Национальная служба новостей». Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о четырех жертвах в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины, передает телеканал 360. После инцидента в Льгове был организован оперативный штаб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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