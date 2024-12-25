России удалось сохранить целостность СНГ и донести до своих соседей то, что быть вместе — значит, сохранить стабильность на постсоветском пространстве. По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, это и есть главный итог председательства РФ в Содружестве независимых государств в 2024 году. На неформальном саммите глав стран СНГ, который проходит в Ленинградской области, итоги подвел президент РФ Владимир Путин.
«Основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве, укрепление международного авторитета Содружества. Приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур. По итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран Содружества прогнозируется на уровне 4,7% — это выше общемировых показателей», — отметил Путин.
Растут практически все показатели сотрудничества, в том числе товарооборот, объемы промышленности и грузоперевозок, розничной торговли, финансовых операций. «Важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам.
Все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН. В странах Содружества свято чтят бессмертный подвиг народов всего Советского Союза, которые, сражаясь плечом к плечу, ковали победу в Великой Отечественной войне», — подчеркнул российский лидер.
Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в казахстанском Актау. «По согласованию с президентом Казахстана, в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и необходимым дополнительным оборудованием на борту. Уверен, что будет произведено тщательное расследование. Мы согласуем работу наших специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией», — заверил Владимир Путин.
Председательство России в СНГ завершается. И главное, что показал этот год, и чего удалось добиться РФ, — это то, что вопреки всем ухищрениям коллективного Запада, связи стран Содружества не только не разорвались, но и укрепились, заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Запад хотел развалить дружеские отношения с нашими соседями. Этого не удалось сделать. А нам же, напротив , удалось показать, что, только держась вместе, мы способны обеспечить безопасность своих стран», — объяснил Калашников.
По его мнению, разворот постсоветских стран в сторону России во многом связан с тем, что «РФ ведет себя ответственно по отношению к ним и не навязывает своего мнения». «Страны СНГ видят, что Россия не наглеет, не ведет себя так, как США и европейские государства, которые бегают, размахивая дубинкой. Россия спокойно договаривается с каждой страной, учитывает интересы каждого и продвигает свои, — считает Калашников. –
Поэтому слухи о распаде СНГ слишком преувеличены. Люди поняли, что лучше быть вместе, рядом с Россией, которая поможет, чем порознь, и ждать, что сегодня вас за какие-то пятачки купят, а завтра – растащат по углам, а кого надо, еще и свергнут».
Парламентарий отметил, что конфликт на Украине заставил задуматься население и политиков тех же Грузии и Молдавии — выборы в этих странах, да и в целом ситуация, показывает, что вера в светлое будущее с Западом уже не столь очевидна. «В этих странах начали осознавать, что быть с Западом — это значит, иметь нестабильность, а это беда. Вот основное, чего России удалось добиться в рамках председательства в СНГ. Это не говоря уже о том, что наши соседи повернулись лицом к русскому языку. Страны СНГ от разговоров перешли к делу и начали говорить о школах с обучением на русском языке, стали открываться филиалы российских вузов», — отметил Калашников.
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