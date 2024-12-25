Путин ненавязчиво помог странам СНГ сделать выбор между Россией и Западом

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Президент РФ Владимир Путин ненавязчиво вернул доверие соседей к России
Президент РФ Владимир Путин ненавязчиво вернул доверие соседей к России Фото:

России удалось сохранить целостность СНГ и донести до своих соседей то, что быть вместе — значит, сохранить стабильность на постсоветском пространстве. По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, это и есть главный итог председательства РФ в Содружестве независимых государств в 2024 году. На неформальном саммите глав стран СНГ, который проходит в Ленинградской области, итоги подвел президент РФ Владимир Путин.

«Основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве, укрепление международного авторитета Содружества. Приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур. По итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран Содружества прогнозируется на уровне 4,7% — это выше общемировых показателей», — отметил Путин.

Страны СНГ сохранили свое желание быть единым целым
Страны СНГ сохранили свое желание быть единым целым
Фото:

Растут практически все показатели сотрудничества, в том числе товарооборот, объемы промышленности и грузоперевозок, розничной торговли, финансовых операций. «Важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам.

Все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН. В странах Содружества свято чтят бессмертный подвиг народов всего Советского Союза, которые, сражаясь плечом к плечу, ковали победу в Великой Отечественной войне», — подчеркнул российский лидер.

Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в казахстанском Актау. «По согласованию с президентом Казахстана, в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и необходимым дополнительным оборудованием на борту. Уверен, что будет произведено тщательное расследование. Мы согласуем работу наших специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией», — заверил Владимир Путин.

Председательство России в СНГ завершается. И главное, что показал этот год, и чего удалось добиться РФ, — это то, что вопреки всем ухищрениям коллективного Запада, связи стран Содружества не только не разорвались, но и укрепились, заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Запад хотел развалить дружеские отношения с нашими соседями. Этого не удалось сделать. А нам же, напротив , удалось показать, что, только держась вместе, мы способны обеспечить безопасность своих стран», — объяснил Калашников.
Депутат ГД Леонид Калашников убежден, что России удалось снизить влияние Запада да страны Содружества
Депутат ГД Леонид Калашников убежден, что России удалось снизить влияние Запада да страны Содружества
Фото:

По его мнению, разворот постсоветских стран в сторону России во многом связан с тем, что «РФ ведет себя ответственно по отношению к ним и не навязывает своего мнения». «Страны СНГ видят, что Россия не наглеет, не ведет себя так, как США и европейские государства, которые бегают, размахивая дубинкой. Россия спокойно договаривается с каждой страной, учитывает интересы каждого и продвигает свои, — считает Калашников. –

Поэтому слухи о распаде СНГ слишком преувеличены. Люди поняли, что лучше быть вместе, рядом с Россией, которая поможет, чем порознь, и ждать, что сегодня вас за какие-то пятачки купят, а завтра – растащат по углам, а кого надо, еще и свергнут».

Парламентарий отметил, что конфликт на Украине заставил задуматься население и политиков тех же Грузии и Молдавии — выборы в этих странах, да и в целом ситуация, показывает, что вера в светлое будущее с Западом уже не столь очевидна. «В этих странах начали осознавать, что быть с Западом — это значит, иметь нестабильность, а это беда. Вот основное, чего России удалось добиться в рамках председательства в СНГ. Это не говоря уже о том, что наши соседи повернулись лицом к русскому языку. Страны СНГ от разговоров перешли к делу и начали говорить о школах с обучением на русском языке, стали открываться филиалы российских вузов», — отметил Калашников.

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России удалось сохранить целостность СНГ и донести до своих соседей то, что быть вместе — значит, сохранить стабильность на постсоветском пространстве. По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, это и есть главный итог председательства РФ в Содружестве независимых государств в 2024 году. На неформальном саммите глав стран СНГ, который проходит в Ленинградской области, итоги подвел президент РФ Владимир Путин. «Основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве, укрепление международного авторитета Содружества. Приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур. По итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран Содружества прогнозируется на уровне 4,7% — это выше общемировых показателей», — отметил Путин. Растут практически все показатели сотрудничества, в том числе товарооборот, объемы промышленности и грузоперевозок, розничной торговли, финансовых операций. «Важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам. Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в казахстанском Актау. «По согласованию с президентом Казахстана, в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и необходимым дополнительным оборудованием на борту. Уверен, что будет произведено тщательное расследование. Мы согласуем работу наших специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией», — заверил Владимир Путин. Председательство России в СНГ завершается. И главное, что показал этот год, и чего удалось добиться РФ, — это то, что вопреки всем ухищрениям коллективного Запада, связи стран Содружества не только не разорвались, но и укрепились, заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, разворот постсоветских стран в сторону России во многом связан с тем, что «РФ ведет себя ответственно по отношению к ним и не навязывает своего мнения». «Страны СНГ видят, что Россия не наглеет, не ведет себя так, как США и европейские государства, которые бегают, размахивая дубинкой. Россия спокойно договаривается с каждой страной, учитывает интересы каждого и продвигает свои, — считает Калашников. – Парламентарий отметил, что конфликт на Украине заставил задуматься население и политиков тех же Грузии и Молдавии — выборы в этих странах, да и в целом ситуация, показывает, что вера в светлое будущее с Западом уже не столь очевидна. «В этих странах начали осознавать, что быть с Западом — это значит, иметь нестабильность, а это беда. Вот основное, чего России удалось добиться в рамках председательства в СНГ. Это не говоря уже о том, что наши соседи повернулись лицом к русскому языку. Страны СНГ от разговоров перешли к делу и начали говорить о школах с обучением на русском языке, стали открываться филиалы российских вузов», — отметил Калашников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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