На дачах под Екатеринбургом произошел мощный пожар, есть погибший. Фото

В Екатеринбурге в саду «Березовая роща» сгорели два дома. Во время тушения на месте пожара обнаружили погибшего, сообщили в telegram-канале МЧС Свердловской области.
«27 октября на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в СНТ „Березовая Роща“. Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горели два садовых дома. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций на месте пожара обнаружили погибшего», — сказано в посте.
Вероятная причина возгорания, по версии пожарных, неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали в течении двух часов на площади в 130 квадратных метров. На месте работали четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава.
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