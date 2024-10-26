26 октября 2024

На дачах под Екатеринбургом произошел мощный пожар, есть погибший. Фото

В екатеринбургском СНТ «Березовая роща» сгорели два дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Пожар ликвидировали в течении двух часов Фото:

В Екатеринбурге в саду «Березовая роща» сгорели два дома. Во время тушения на месте пожара обнаружили погибшего, сообщили в telegram-канале МЧС Свердловской области.

«27 октября на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в СНТ „Березовая Роща“. Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горели два садовых дома. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций на месте пожара обнаружили погибшего», — сказано в посте.

Вероятная причина возгорания, по версии пожарных, неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали в течении двух часов на площади в 130 квадратных метров. На месте работали четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

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В Екатеринбурге в саду «Березовая роща» сгорели два дома. Во время тушения на месте пожара обнаружили погибшего, сообщили в telegram-канале МЧС Свердловской области. «27 октября на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в СНТ „Березовая Роща“. Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горели два садовых дома. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций на месте пожара обнаружили погибшего», — сказано в посте. Вероятная причина возгорания, по версии пожарных, неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали в течении двух часов на площади в 130 квадратных метров. На месте работали четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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