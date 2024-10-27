Пермякам рассказали, когда они снова смогут увидеть северное сияние

Жители Пермского края снова смогут увидеть северное сияние. Красочное природное явление можно будет наблюдать в конце октября-начале ноября из-за солнечной активности. Об этом на сообщил в соцсети ВКонтакте пермский астроном-любитель Сергей Полищук.
«С восточного лимба Солнца вышла крупная группа солнечных пятен. Она уже в течение двух суток два раза дала вспышку „Х“ класса. Если так пойдет и дальше, то выброс плазмы от следующей вспышки может полететь в сторону Земли. А это значит, что достаточно яркое северное сияние вполне может быть в конце октября или начале ноября», — написал Полищук.
До этого жители Прикамья наблюдали северное сияние 10-11 октября. Фотографиями увиденного пермяки делились в соцсетях.
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