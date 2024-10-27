27 октября 2024

Пермякам рассказали, когда они снова смогут увидеть северное сияние

Жители Пермского края снова смогут увидеть северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Северное сияние ожидается в Пермском крае в конце октября-начале ноября
Северное сияние ожидается в Пермском крае в конце октября-начале ноября Фото:

Жители Пермского края снова смогут увидеть северное сияние. Красочное природное явление можно будет наблюдать в конце октября-начале ноября из-за солнечной активности. Об этом на сообщил в соцсети ВКонтакте пермский астроном-любитель Сергей Полищук.

«С восточного лимба Солнца вышла крупная группа солнечных пятен. Она уже в течение двух суток два раза дала вспышку „Х“ класса. Если так пойдет и дальше, то выброс плазмы от следующей вспышки может полететь в сторону Земли. А это значит, что достаточно яркое северное сияние вполне может быть в конце октября или начале ноября», — написал Полищук.

До этого жители Прикамья наблюдали северное сияние 10-11 октября. Фотографиями увиденного пермяки делились в соцсетях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Пермского края снова смогут увидеть северное сияние. Красочное природное явление можно будет наблюдать в конце октября-начале ноября из-за солнечной активности. Об этом на сообщил в соцсети ВКонтакте пермский астроном-любитель Сергей Полищук. «С восточного лимба Солнца вышла крупная группа солнечных пятен. Она уже в течение двух суток два раза дала вспышку „Х“ класса. Если так пойдет и дальше, то выброс плазмы от следующей вспышки может полететь в сторону Земли. А это значит, что достаточно яркое северное сияние вполне может быть в конце октября или начале ноября», — написал Полищук. До этого жители Прикамья наблюдали северное сияние 10-11 октября. Фотографиями увиденного пермяки делились в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...