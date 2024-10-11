Стало известно, когда пермяки снова увидят северное сияние

Жители Перми сегодня снова смогут наблюдать северное сияние. Об этом URA.RU рассказал руководитель астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук.
«За 2023-2024 годы из девяти северных сияний было около трех ярких, которые можно было наблюдать в городе. Сегодня магнитные бури продолжаются, небо чистое, поэтому северное сияние можно увидеть снова», — пояснил URA.RU Полищук. Сегодня магнитная буря в Перми продлится до 2:00, говорится на сайте Gismeteo.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Перми Эдуард Соснин поделился фотографией северного сияния, которое в ночь с 10 на 11 октября наблюдали по всему городу. Фото опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».
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