Стало известно, когда пермяки снова увидят северное сияние

Пермяки вечером 11 октября снова увидят северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечером 11 августа в Перми ожидается северное сияние
Вечером 11 августа в Перми ожидается северное сияние Фото:

Жители Перми сегодня снова смогут наблюдать северное сияние. Об этом URA.RU рассказал руководитель астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук.

«За 2023-2024 годы из девяти северных сияний было около трех ярких, которые можно было наблюдать в городе. Сегодня магнитные бури продолжаются, небо чистое, поэтому северное сияние можно увидеть снова», — пояснил URA.RU Полищук. Сегодня магнитная буря в Перми продлится до 2:00, говорится на сайте Gismeteo.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Перми Эдуард Соснин поделился фотографией северного сияния, которое в ночь с 10 на 11 октября наблюдали по всему городу. Фото опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте». 

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Жители Перми сегодня снова смогут наблюдать северное сияние. Об этом URA.RU рассказал руководитель астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук. «За 2023-2024 годы из девяти северных сияний было около трех ярких, которые можно было наблюдать в городе. Сегодня магнитные бури продолжаются, небо чистое, поэтому северное сияние можно увидеть снова», — пояснил URA.RU Полищук. Сегодня магнитная буря в Перми продлится до 2:00, говорится на сайте Gismeteo. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Перми Эдуард Соснин поделился фотографией северного сияния, которое в ночь с 10 на 11 октября наблюдали по всему городу. Фото опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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