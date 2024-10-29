Общество Рэпера Noize MC* обвиняют в дискредитации армии РФ 29 октября 2024 в 09:39 Размер текста - 17 + Noize MC* может грозить штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан иноагентом в РФ) обвиняется в дискредитации российской армии. Ему могут назначить административный штраф до 50 тысяч рублей, сообщили в правоохранительных органах. «Сотрудники МВД России по Тверскому району Москвы составили в отношении Алексеева Ивана Александровича протокол по делу об административном правонарушении, обвинив рэпера в дискредитации российских вооруженных сил (ст. 20.3.3. КоАП РФ)», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что за свои публичные действия артисту может грозить административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В реестр иноагентов рэпер был внесен Минюстом РФ 18 ноября 2022 года. С того же года Noize MC проживает в Литве. В марте 2024 года на артиста было заведено третье уголовное дело за нарушение закона об иноагентах. Первое дело было возбуждено в мае 2023 года. *Noize MC признан иноагентом в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан иноагентом в РФ) обвиняется в дискредитации российской армии. Ему могут назначить административный штраф до 50 тысяч рублей, сообщили в правоохранительных органах. «Сотрудники МВД России по Тверскому району Москвы составили в отношении Алексеева Ивана Александровича протокол по делу об административном правонарушении, обвинив рэпера в дискредитации российских вооруженных сил (ст. 20.3.3. КоАП РФ)», — заявил источник. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что за свои публичные действия артисту может грозить административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В реестр иноагентов рэпер был внесен Минюстом РФ 18 ноября 2022 года. С того же года Noize MC проживает в Литве. В марте 2024 года на артиста было заведено третье уголовное дело за нарушение закона об иноагентах. Первое дело было возбуждено в мае 2023 года. *Noize MC признан иноагентом в РФ {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям