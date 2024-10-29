Рэпера Noize MC* обвиняют в дискредитации армии РФ

Рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан иноагентом в РФ) обвиняется в дискредитации российской армии. Ему могут назначить административный штраф до 50 тысяч рублей, сообщили в правоохранительных органах.
«Сотрудники МВД России по Тверскому району Москвы составили в отношении Алексеева Ивана Александровича протокол по делу об административном правонарушении, обвинив рэпера в дискредитации российских вооруженных сил (ст. 20.3.3. КоАП РФ)», — заявил источник. Его слова передает ТАСС.
Отмечается, что за свои публичные действия артисту может грозить административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. В реестр иноагентов рэпер был внесен Минюстом РФ 18 ноября 2022 года. С того же года Noize MC проживает в Литве. В марте 2024 года на артиста было заведено третье уголовное дело за нарушение закона об иноагентах. Первое дело было возбуждено в мае 2023 года.
*Noize MC признан иноагентом в РФ
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