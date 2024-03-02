На Noize MC завели третье дело по статье об иноагентах

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Выступление Noize MC на фестивале "Старый Новый Рок". поселок Заречный, Свердловская область, noize mc, алексеев иван
Новое дело против Noize MC будет рассматриваться в Таганском суде Москвы Фото:

На рэп-исполнителя Noize MC (признан в России иностранным агентом) составили третий протокол по статье о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».

«Дело рассмотрит Таганский суд Москвы, дата заседания пока не назначена», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее дела против рэпера рассматривались в Кузьминском суде — по месту его регистрации.

Первое дело против Noize MC завели в мае 2023-го года, второе поступило в суд в октябре. Минюст РФ признал рэпера иноагентом в ноябре 2022 года. Одной из причин решения стало «осуществление политической деятельности». Комментируя происходящее, рэпер заявил, что «данное сообщение (материал) создано тем, кто в рот **** ваш первый канал».

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На рэп-исполнителя Noize MC (признан в России иностранным агентом) составили третий протокол по статье о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Дело рассмотрит Таганский суд Москвы, дата заседания пока не назначена», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее дела против рэпера рассматривались в Кузьминском суде — по месту его регистрации. Первое дело против Noize MC завели в мае 2023-го года, второе поступило в суд в октябре. Минюст РФ признал рэпера иноагентом в ноябре 2022 года. Одной из причин решения стало «осуществление политической деятельности». Комментируя происходящее, рэпер заявил, что «данное сообщение (материал) создано тем, кто в рот **** ваш первый канал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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