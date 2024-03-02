На Noize MC завели третье дело по статье об иноагентах

02 марта 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Новое дело против Noize MC будет рассматриваться в Таганском суде Москвы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На рэп-исполнителя Noize MC (признан в России иностранным агентом) составили третий протокол по статье о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Дело рассмотрит Таганский суд Москвы, дата заседания пока не назначена», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее дела против рэпера рассматривались в Кузьминском суде — по месту его регистрации. Первое дело против Noize MC завели в мае 2023-го года, второе поступило в суд в октябре. Минюст РФ признал рэпера иноагентом в ноябре 2022 года. Одной из причин решения стало «осуществление политической деятельности». Комментируя происходящее, рэпер заявил, что «данное сообщение (материал) создано тем, кто в рот **** ваш первый канал».

На рэп-исполнителя Noize MC (признан в России иностранным агентом) составили третий протокол по статье о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Дело рассмотрит Таганский суд Москвы, дата заседания пока не назначена», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее дела против рэпера рассматривались в Кузьминском суде — по месту его регистрации. Первое дело против Noize MC завели в мае 2023-го года, второе поступило в суд в октябре. Минюст РФ признал рэпера иноагентом в ноябре 2022 года. Одной из причин решения стало «осуществление политической деятельности». Комментируя происходящее, рэпер заявил, что «данное сообщение (материал) создано тем, кто в рот **** ваш первый канал».