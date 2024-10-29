В Челябинске 30 октября состоится открытие мозаичного панно, которое украсит арку многоэтажного дома напротив Аллеи Славы. По словам Елены Золиной, хозяйки галереи ценностей и ремесла «ИСТОРИСТ», мозаика станет подарком для города.
«30 октября в 13:00 состоится открытие мозаичного панно в известной арке, расположенной в многоэтажном доме напротив Аллеи Славы между библиотеками Горького и Пушкина. Общий размер полотна вместе с обрамлением составит около 140 квадратных метров», — сообщили в группе в соцсети «ВКонтакте» «„ИСТОРИСТ“ — галерея социокультурных проектов».
Как рассказала хозяйка галереи Золина, идея проекта «Яркий след» родилась с желанием сделать подарок городу. Перевоплощение арки в арт-объект она охарактеризовала как «из мрачного в необыкновенное».
Проект «Яркий след» включал участие более 3000 челябинцев разного возраста, которые на бесплатных мастер-классах создали 70 кв. м мозаики. Мозаичное панно представляет собой коллаж из изображений достопримечательностей Челябинска, национальных символов и орнаментов.
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