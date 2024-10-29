В центре Челябинска откроют арку, украшенную огромной мозаикой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В проекте участвовали школьники, воспитанники детских домов и даже взрослые
В проекте участвовали школьники, воспитанники детских домов и даже взрослые Фото:

В Челябинске 30 октября состоится открытие мозаичного панно, которое украсит арку многоэтажного дома напротив Аллеи Славы. По словам Елены Золиной, хозяйки галереи ценностей и ремесла «ИСТОРИСТ», мозаика станет подарком для города. 

«30 октября в 13:00 состоится открытие мозаичного панно в известной арке, расположенной в многоэтажном доме напротив Аллеи Славы между библиотеками Горького и Пушкина. Общий размер полотна вместе с обрамлением составит около 140 квадратных метров», — сообщили в группе в соцсети «ВКонтакте» «„ИСТОРИСТ“ — галерея социокультурных проектов».

Как рассказала хозяйка галереи Золина, идея проекта «Яркий след» родилась с желанием сделать подарок городу. Перевоплощение арки в арт-объект она охарактеризовала как «из мрачного в необыкновенное». 

Проект «Яркий след» включал участие более 3000 челябинцев разного возраста, которые на бесплатных мастер-классах создали 70 кв. м мозаики. Мозаичное панно представляет собой коллаж из изображений достопримечательностей Челябинска, национальных символов и орнаментов.

На мозаичном панно можно будет разглядеть природу, животных, а также другие разнообразные сюжеты
На мозаичном панно можно будет разглядеть природу, животных, а также другие разнообразные сюжеты
Фото:

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В Челябинске 30 октября состоится открытие мозаичного панно, которое украсит арку многоэтажного дома напротив Аллеи Славы. По словам Елены Золиной, хозяйки галереи ценностей и ремесла «ИСТОРИСТ», мозаика станет подарком для города.  «30 октября в 13:00 состоится открытие мозаичного панно в известной арке, расположенной в многоэтажном доме напротив Аллеи Славы между библиотеками Горького и Пушкина. Общий размер полотна вместе с обрамлением составит около 140 квадратных метров», — сообщили в группе в соцсети «ВКонтакте» «„ИСТОРИСТ“ — галерея социокультурных проектов». Как рассказала хозяйка галереи Золина, идея проекта «Яркий след» родилась с желанием сделать подарок городу. Перевоплощение арки в арт-объект она охарактеризовала как «из мрачного в необыкновенное».  Проект «Яркий след» включал участие более 3000 челябинцев разного возраста, которые на бесплатных мастер-классах создали 70 кв. м мозаики. Мозаичное панно представляет собой коллаж из изображений достопримечательностей Челябинска, национальных символов и орнаментов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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