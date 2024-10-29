У экстремистов, задержанных в Свердловской области, были кураторы из Франции

30 октября 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

По словам источника, французские спецслужбы инициировали в колониях России избиения заключенных Фото: Владимир Андреев © URA.RU У задержанных по обвинению в экстремизме свердловчан были кураторы из Франции, в том числе сотрудники французских спецслужб. Из-за границы они вербовали людей в колониях и подталкивали арестантов к пыткам над сокамерниками. Подробности URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Французские спецслужбы создали экстремистское движение, во главе поставили своего агента, некого Ругевича. Он сейчас во Франции, просит политического убежища. По сути движение является инструментом иностранных спецслужб для воздействия на пенитенциарную систему России. Утром 30 октября участники экстремистского сообщества были задержаны в различных городах нашей страны. Их ячейки находились в Архангельске, Красноярске, Иркутске, Санкт-Петербурге и Москве», — рассказал собеседник агентства. Исполнители, на которых выходили с вербовкой, а потом и конкретными заказами, были задержаны и в Свердловской области. Связь со своим куратором Ругевичем они поддерживали через telegram-канал. Масштабная спецоперация по выявлению экстремистов была проведена силами ФСИН и ФСБ РФ, а также региональных управлений этих ведомств. Как сообщало агентство, в ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У задержанных по обвинению в экстремизме свердловчан были кураторы из Франции, в том числе сотрудники французских спецслужб. Из-за границы они вербовали людей в колониях и подталкивали арестантов к пыткам над сокамерниками. Подробности URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Французские спецслужбы создали экстремистское движение, во главе поставили своего агента, некого Ругевича. Он сейчас во Франции, просит политического убежища. По сути движение является инструментом иностранных спецслужб для воздействия на пенитенциарную систему России. Утром 30 октября участники экстремистского сообщества были задержаны в различных городах нашей страны. Их ячейки находились в Архангельске, Красноярске, Иркутске, Санкт-Петербурге и Москве», — рассказал собеседник агентства. Исполнители, на которых выходили с вербовкой, а потом и конкретными заказами, были задержаны и в Свердловской области. Связь со своим куратором Ругевичем они поддерживали через telegram-канал. Масштабная спецоперация по выявлению экстремистов была проведена силами ФСИН и ФСБ РФ, а также региональных управлений этих ведомств. Как сообщало агентство, в ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения.