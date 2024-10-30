Свердловский шахматист Прохоров представит Россию на первенстве мира в Бразилии

Уроженец Верхней Салды Алексей Прохоров представит сборную России на первенстве мира по шахматам среди юношей и девушек. Свердловский спортсмен выступит в Бразилии на турнире сильнейших шахматистов планеты в категории детей до 14 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВСМПО-АВИСМА. Алексей Прохоров — воспитанник шахматного клуба «титанового гиганта».
«Первенство мира среди юношей и девушек в возрасте до 14, 16 и 18 лет пройдет в бразильском Флорианополисе с 28 октября по 10 ноября. В первом туре 29 октября Алексей Прохоров играл против спортсмена из Монголии и одержал победу. Впереди у него еще 10 игр. 30 октября Прохоров сыграет против шахматиста из Бельгии», — сообщили в пресс-службе корпорации.
Одна из особенностей турнира в Бразилии — широкое представительство России. В первенстве выступают 17 российских шахматистов из разных регионов страны. С 2022 года отечественные спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Алексей Прохоров в 2023 году стал победителем Кубка России по шахматам. В этом же году он выиграл первенство Азии по шахматам среди юношей до 14 лет и стал 12-м на первенстве мира, которое проходило в Италии. В 2024 году список достижений Алексея Прохорова пополнился победой на первом для него домашнем этапе Кубка России по шахматам «Кубок Титанов», который ежегодно проводится в Верхней Салде. Шахматист участвует в тренировочных сборах и играх с гроссмейстерами, которые организует фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова, акционера титановой корпорации.
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