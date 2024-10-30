Прокурор Нижневартовска (ХМАО) Александр Еременко устроил разнос мэрии из-за детских суицидов. Он назвал меры борьбы городских властей с ювенальной преступностью и склонностью подростков к самоубийствам неэффективными. В муниципалитете было проведено 30 000 тестирований, ни одно из которых не выявило школьников в группе риска. На деле только за девять месяцев 2024 года в городе пытались покончить с собой четверо подростков, и трое из них — успешно. Вопрос обсуждался на депутатских слушаниях, перед которыми прокурор направил в думу письмо.
«На протяжении текущего года администрации города и подведомственным ей учреждениям надзорным органом указывается на неэффективную работу в указанной сфере. Однако мер к исправлению ситуации не принято. В 2024 году на территории города зарегистрировано 3 оконченных суицида и 1 суицидальная попытка среди детей. В Нижневартовской психоневрологической больнице в кабинете медико-психологической помощи наблюдаются 145 несовершеннолетних, наносящих самоповреждения», — указано в письме.
Врио замглавы Нижневартовска по соцполитике Дмитрий Котов заявил, что всему виной «негативное влияние семьи, существенные изъяны в воспитании, минимальное количество денег, не позволяющее обеспечить потребности ребенка и отсутствие контроля со стороны родителей». Школы Котов, много лет работавший заместителем директора департамента образования города, в сложившейся ситуации не винит. Он заявил на заседании, что необходимо проводить больше родительских собраний в каждом образовательном учреждении. Прокурор в ответ заявил, что в городе ему не встретился ни один стенд с социальной рекламой, предупреждающей детей об ответственности за преступления.
Еременко и депутаты потребовали от мэрии изменить подход к работе с детьми и перестать выходить на заседания с голой статистикой без предложенных вариантов решения проблемы. Народные избранники заявили также, что школьники не являются аудиторией официальных городских медиа, поэтому соцреклама на этих площадках будет неэффективна. Прокурор уточнил, что детская преступность в городе с населением в 280 тысяч жителей выше, чем в Сургуте, который крупнее Нижневартовска в 1,5 раза.
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