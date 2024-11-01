Права на товарные знаки Wildberries перешли к «РВБ»

Роспатент зарегистрировал переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу «РВБ» — объединенной компании оператора наружной рекламы Russ и онлайн-ретейлера. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries. В пользу объединенной компании Wildberries и Russ [ООО „РВБ“]», — заявили в пресс-службе ТАСС.
Представители компании уточнили, что передача касается товарных знаков Wildberries, логотипа маркетплейса, также суббрендов, в числе которых «Ягодки», а также систем информационного обеспечения. Всего регистрация прав касается 28 объектов интеллектуальной собственности.
В июне текущего года Wildberries объявил о стратегическом союзе с группой Russ для создания новой цифровой торговой платформы. Дополнительные задачи альянса включают разработку инструментов для поддержки и развития малого и среднего бизнеса на территории присутствия обеих компаний. В начале июля было организовано совместное предприятие под названием «РВБ».
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