Права на товарные знаки Wildberries перешли к «РВБ»

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Ранее Wildberries объявил о стратегическом партнерстве с Russ
Ранее Wildberries объявил о стратегическом партнерстве с Russ Фото:
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Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Роспатент зарегистрировал переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу «РВБ» — объединенной компании оператора наружной рекламы Russ и онлайн-ретейлера. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries. В пользу объединенной компании Wildberries и Russ [ООО „РВБ“]», — заявили в пресс-службе ТАСС.

Представители компании уточнили, что передача касается товарных знаков Wildberries, логотипа маркетплейса, также суббрендов, в числе которых «Ягодки», а также систем информационного обеспечения. Всего регистрация прав касается 28 объектов интеллектуальной собственности.

В июне текущего года Wildberries объявил о стратегическом союзе с группой Russ для создания новой цифровой торговой платформы. Дополнительные задачи альянса включают разработку инструментов для поддержки и развития малого и среднего бизнеса на территории присутствия обеих компаний. В начале июля было организовано совместное предприятие под названием «РВБ».

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Роспатент зарегистрировал переход прав на товарные знаки Wildberries в пользу «РВБ» — объединенной компании оператора наружной рекламы Russ и онлайн-ретейлера. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries. В пользу объединенной компании Wildberries и Russ [ООО „РВБ“]», — заявили в пресс-службе ТАСС. Представители компании уточнили, что передача касается товарных знаков Wildberries, логотипа маркетплейса, также суббрендов, в числе которых «Ягодки», а также систем информационного обеспечения. Всего регистрация прав касается 28 объектов интеллектуальной собственности. В июне текущего года Wildberries объявил о стратегическом союзе с группой Russ для создания новой цифровой торговой платформы. Дополнительные задачи альянса включают разработку инструментов для поддержки и развития малого и среднего бизнеса на территории присутствия обеих компаний. В начале июля было организовано совместное предприятие под названием «РВБ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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