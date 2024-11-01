В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на родителей

В Госдуме предложили расширить возможности использования материнского капитала, включив в него финансирование образования для родителей. С такой инициативой обратился депутат Госдумы Сергей Колунов к Минтруду России.
«На основании предложений и в рамках депутатских полномочий в настоящий момент осуществляется подготовка проекта, которым будет предусматриваться возможность использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям на получение образования лицами, <...> имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность», — следует из обращения Колунова. Его слова приводит РИА «Новости».
Согласно текущим правилам, средства материнского капитала могут быть использованы только на пять утвержденных направлений, включая образование детей и улучшение жилищных условий. Колунов также отметил, что наличие степени магистра увеличивает зарплату на 20% по сравнению с бакалаврами. По его словам, инвестирование в собственное развитие родителей необходимо для благополучия семьи и развития экономики России в целом.
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