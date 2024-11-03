Активисты, выступающие против открытия исправительного центра в поселке Комсомольский Пермского края, рассказали о своей проблеме министру тербезопасности региона Виктору Батмазову. По словам обратившихся, им важно, чтобы протестное мнение услышал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Попросила министра территориальной безопасности донести до губернатора огромную просьбу жителей о вынесении <...> решения о запрете создания и размещения исправительного центра в поселке Комсомольский», — лидер инициативной группы Елена Барьбина опубликовала отчет о встрече с министром в группе «Комсомольский Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». По ее словом, собрано порядка 1500 подписей против реализации инициативы.
По мнению местных жителей, их конституционные права будут нарушены после открытия исправительного учреждения в поселке. Центр панируют разместить в бывшем здании птицефабрики на территории парка отдыха, рядом с мэрией, почтой, Сбербанком и памятником участникам ВОВ.
Комсомольцы уже записывали видеообращение для губернатора. Но реакции не последовало. На встрече с населением руководство птицефабрики рассказало о нехватке рабочих рук. Предполагается, что создание режимного объекта на 70 человек решит эту проблему. Представители ГУФСИН объяснили, что в регионе не хватает исправцентров. Жителям рассказали об опыте Березников, Кизела и Губахи, где есть такие учреждения.
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