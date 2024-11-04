Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP

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Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятой на четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов
Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятой на четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Фото:

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на четвертое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обойдя таким образом серба Новака Джоковича. Об этом сообщается на официальном сайте ATP. 

«На прошедшей неделе Медведев принимал участие в „Мастерсе“ в Париже, где во втором круге соревнований проиграл представителю Австралии Алексею Попырину (4:6, 6:2, 6:7 (4:7))», — отмечается на сайте АТР. Россиянин смог улучшить свои позиции благодаря последним результатам, несмотря на поражение на турнире в Париже. Сербский спортсмен снялся с соревнований до их начала, что позволило Медведеву опередить его в рейтинге.

В дополнение к изменениям в рейтинге, в топ-100 ATP также присутствуют другие российские теннисисты. Карен Хачанов, достигший полуфинала в Париже, вернулся в топ-20 мирового рейтинга, заняв 19-е место. Также в списке лучших находятся Роман Сафиуллин и Павел Котов, которые занимают 60-е и 75-е места соответственно.

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Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на четвертое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обойдя таким образом серба Новака Джоковича. Об этом сообщается на официальном сайте ATP.  «На прошедшей неделе Медведев принимал участие в „Мастерсе“ в Париже, где во втором круге соревнований проиграл представителю Австралии Алексею Попырину (4:6, 6:2, 6:7 (4:7))», — отмечается на сайте АТР. Россиянин смог улучшить свои позиции благодаря последним результатам, несмотря на поражение на турнире в Париже. Сербский спортсмен снялся с соревнований до их начала, что позволило Медведеву опередить его в рейтинге. В дополнение к изменениям в рейтинге, в топ-100 ATP также присутствуют другие российские теннисисты. Карен Хачанов, достигший полуфинала в Париже, вернулся в топ-20 мирового рейтинга, заняв 19-е место. Также в списке лучших находятся Роман Сафиуллин и Павел Котов, которые занимают 60-е и 75-е места соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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