Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на четвертое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обойдя таким образом серба Новака Джоковича. Об этом сообщается на официальном сайте ATP.
«На прошедшей неделе Медведев принимал участие в „Мастерсе“ в Париже, где во втором круге соревнований проиграл представителю Австралии Алексею Попырину (4:6, 6:2, 6:7 (4:7))», — отмечается на сайте АТР. Россиянин смог улучшить свои позиции благодаря последним результатам, несмотря на поражение на турнире в Париже. Сербский спортсмен снялся с соревнований до их начала, что позволило Медведеву опередить его в рейтинге.
В дополнение к изменениям в рейтинге, в топ-100 ATP также присутствуют другие российские теннисисты. Карен Хачанов, достигший полуфинала в Париже, вернулся в топ-20 мирового рейтинга, заняв 19-е место. Также в списке лучших находятся Роман Сафиуллин и Павел Котов, которые занимают 60-е и 75-е места соответственно.
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