На Украине назвали три причины нежелания вести переговоры с Россией

При отсутствии стабильности на фронте, а также жесткой позиции Кремля ведение переговоров между Россией и Украиной невозможно. Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет повлиять на мирное завершение конфликта. Об этом сообщает украинский политолог Владимир Фесенко.
«Во-первых, у Трампа пока нет настоящего мирного плана. Во-вторых, Кремль занял очень жесткую переговорную позицию, что затрудняет даже начало переговоров, не говоря уже об их успешном завершении», — рассказал политолог журналу Der Spiegel. Он добавил, что пока ситуация на фронте остается нестабильной, начинать переговоры невозможно. По его убеждению, президент России Владимир Путин уверен в победе к концу текущего года или в начале следующего и не настроен на прекращение огня.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что простого решения конфликта на Украине не предвидится. Он подчеркнул, что у Москвы нет иллюзий касательно возможностей урегулирования ситуации. По его мнению, конфликт можно разрешить только в рамках соглашения, которое обеспечит надежную безопасность и стабильность в Европе, передает RT.
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