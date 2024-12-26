На Украине назвали три причины нежелания вести переговоры с Россией

Spiegel: Россия и Украина не сядут за стол переговоров
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При нестабильной обстановке на фронте переговоры между Россией и Украиной не осуществятся, отмечает Фесенко
При нестабильной обстановке на фронте переговоры между Россией и Украиной не осуществятся, отмечает Фесенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При отсутствии стабильности на фронте, а также жесткой позиции Кремля ведение переговоров между Россией и Украиной невозможно. Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет повлиять на мирное завершение конфликта. Об этом сообщает украинский политолог Владимир Фесенко. 

«Во-первых, у Трампа пока нет настоящего мирного плана. Во-вторых, Кремль занял очень жесткую переговорную позицию, что затрудняет даже начало переговоров, не говоря уже об их успешном завершении», — рассказал политолог журналу Der Spiegel. Он добавил, что пока ситуация на фронте остается нестабильной, начинать переговоры невозможно. По его убеждению, президент России Владимир Путин уверен в победе к концу текущего года или в начале следующего и не настроен на прекращение огня.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что простого решения конфликта на Украине не предвидится. Он подчеркнул, что у Москвы нет иллюзий касательно возможностей урегулирования ситуации. По его мнению, конфликт можно разрешить только в рамках соглашения, которое обеспечит надежную безопасность и стабильность в Европе, передает RT.

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При отсутствии стабильности на фронте, а также жесткой позиции Кремля ведение переговоров между Россией и Украиной невозможно. Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет повлиять на мирное завершение конфликта. Об этом сообщает украинский политолог Владимир Фесенко.  «Во-первых, у Трампа пока нет настоящего мирного плана. Во-вторых, Кремль занял очень жесткую переговорную позицию, что затрудняет даже начало переговоров, не говоря уже об их успешном завершении», — рассказал политолог журналу Der Spiegel. Он добавил, что пока ситуация на фронте остается нестабильной, начинать переговоры невозможно. По его убеждению, президент России Владимир Путин уверен в победе к концу текущего года или в начале следующего и не настроен на прекращение огня. Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что простого решения конфликта на Украине не предвидится. Он подчеркнул, что у Москвы нет иллюзий касательно возможностей урегулирования ситуации. По его мнению, конфликт можно разрешить только в рамках соглашения, которое обеспечит надежную безопасность и стабильность в Европе, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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