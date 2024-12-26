Куда можно дешево съездить на Новый год

Россияне в новогодние праздники могут по выгодным ценам съездить в Калининград и Дербент. Об этом говорится в исследовании аналитиков кошелька ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».
«Среди городов, в которых можно еще успеть забронировать жилье на Новый год по выгодным ценам, — Калининград, где средняя стоимость аренды составляет 4700 рублей за сутки, а также Дербент (3240 рублей)», — говорится в исследовании. Информацию передает «Известия».
Также можно съездить в такие города, как Йошкар-Ола, Уфа, Пятигорск, Краснодар и Архангельск. Там суточная стоимость аренды жилья варьируется от 3340 до 4200 рублей. Для любителей горнолыжного отдыха можно посетить Губаху (Пермский край), Белокуриху (Алтайский край) и Кировск (Мурманская область), где стоимость аренды жилья колеблется от 4600 до 5620 рублей за сутки.
Отмечается, что за период с 10 по 19 декабря 2024 года число бронирований по сравнению с прошлым годом увеличилось на 8%. Оборот платежей вырос на 23%, заявила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова. Согласно ее словам, средний чек на бронирование уменьшился на 15%, то есть до 14 799 рублей.
В целом спрос на аренду жилья на Новый год в этом году вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, средняя стоимость аренды по России составляет 6500 рублей за сутки. Уточняется, что пиковые даты бронирования приходятся на конец декабря и начало января.
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