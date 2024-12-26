Эстония не отпускает россиян на Родину

Проезд россиян из Финляндии на Родину через пограничный переход в эстонском городе Нарва может занять два дня из-за его закрытия в ночное время. Россияне отмечают, что лучшим решением в данной ситуации было бы продлить время работы погранперехода, сообщает ERR.
«В Нарве в праздники на границе замерзают сотни людей. Пересечение границы может занять два дня. Людям понадобится укрытие от ветра и снега, но Нарва не может этого обеспечить. Добровольцы из числа жителей Нарвы приходят на погранзаставу с термосами в утренние часы. <...> Людям также необходимо укрытие от ветра, но самым быстрым решением было бы продлить время работы пограничного поста», — говорится в материале.
Отмечается, что жительница Финляндии Евгения при поездке к родственникам в Карелию второй день находится на погранпереходе. Она считает глупыми предложения вовсе не ехать в РФ. «Не ездите в Россию, могут сказать те, у кого там нет родственников, это глупое предложение. Ехать через Южную Эстонию? У нас уже все забронировано, и мы потеряем деньги, если отменим поездку», — заявила Евгения.
Мэр Нарвы Яан Тутс сообщил, что на погранпереходе невозможно установить укрытия или убежища для путешественников. Это связано с сильными ветрами в регионе. Издание ERR пишет, что в заторе на Нарве виноваты Финляндия, которая закрыла все погранпереходы с РФ, и Эстония, которая ввела полный таможенный контроль при выезде из страны и закрыла на ночь пограничные переходы.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что российско-финская граница останется закрытой до того момента, когда Москва и Хельсинки не согласуют один из способов открытия одного или нескольких КПП. При этом Орпо отметил, что финской стороне нужно понимать, не направит ли Россия при этом в страну мигрантов, передает деловое издание «Взгляд».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.