Эстония не отпускает россиян на Родину

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Погранпереход в эстонской Нарве закрыт на ночь, из-за чего на нем скапливается большое количество людей, едущих в РФ
Погранпереход в эстонской Нарве закрыт на ночь, из-за чего на нем скапливается большое количество людей, едущих в РФ Фото:

Проезд россиян из Финляндии на Родину через пограничный переход в эстонском городе Нарва может занять два дня из-за его закрытия в ночное время. Россияне отмечают, что лучшим решением в данной ситуации было бы продлить время работы погранперехода, сообщает ERR.

«В Нарве в праздники на границе замерзают сотни людей. Пересечение границы может занять два дня. Людям понадобится укрытие от ветра и снега, но Нарва не может этого обеспечить. Добровольцы из числа жителей Нарвы приходят на погранзаставу с термосами в утренние часы. <...> Людям также необходимо укрытие от ветра, но самым быстрым решением было бы продлить время работы пограничного поста», — говорится в материале

Отмечается, что жительница Финляндии Евгения при поездке к родственникам в Карелию второй день находится на погранпереходе. Она считает глупыми предложения вовсе не ехать в РФ. «Не ездите в Россию, могут сказать те, у кого там нет родственников, это глупое предложение. Ехать через Южную Эстонию? У нас уже все забронировано, и мы потеряем деньги, если отменим поездку», — заявила Евгения. 

Мэр Нарвы Яан Тутс сообщил, что на погранпереходе невозможно установить укрытия или убежища для путешественников. Это связано с сильными ветрами в регионе. Издание ERR пишет, что в заторе на Нарве виноваты Финляндия, которая закрыла все погранпереходы с РФ, и Эстония, которая ввела полный таможенный контроль при выезде из страны и закрыла на ночь пограничные переходы. 

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что российско-финская граница останется закрытой до того момента, когда Москва и Хельсинки не согласуют один из способов открытия одного или нескольких КПП. При этом Орпо отметил, что финской стороне нужно понимать, не направит ли Россия при этом в страну мигрантов, передает деловое издание «Взгляд». 

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Проезд россиян из Финляндии на Родину через пограничный переход в эстонском городе Нарва может занять два дня из-за его закрытия в ночное время. Россияне отмечают, что лучшим решением в данной ситуации было бы продлить время работы погранперехода, сообщает ERR. «В Нарве в праздники на границе замерзают сотни людей. Пересечение границы может занять два дня. Людям понадобится укрытие от ветра и снега, но Нарва не может этого обеспечить. Добровольцы из числа жителей Нарвы приходят на погранзаставу с термосами в утренние часы. <...> Людям также необходимо укрытие от ветра, но самым быстрым решением было бы продлить время работы пограничного поста», — говорится в материале.  Отмечается, что жительница Финляндии Евгения при поездке к родственникам в Карелию второй день находится на погранпереходе. Она считает глупыми предложения вовсе не ехать в РФ. «Не ездите в Россию, могут сказать те, у кого там нет родственников, это глупое предложение. Ехать через Южную Эстонию? У нас уже все забронировано, и мы потеряем деньги, если отменим поездку», — заявила Евгения.  Мэр Нарвы Яан Тутс сообщил, что на погранпереходе невозможно установить укрытия или убежища для путешественников. Это связано с сильными ветрами в регионе. Издание ERR пишет, что в заторе на Нарве виноваты Финляндия, которая закрыла все погранпереходы с РФ, и Эстония, которая ввела полный таможенный контроль при выезде из страны и закрыла на ночь пограничные переходы.  Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что российско-финская граница останется закрытой до того момента, когда Москва и Хельсинки не согласуют один из способов открытия одного или нескольких КПП. При этом Орпо отметил, что финской стороне нужно понимать, не направит ли Россия при этом в страну мигрантов, передает деловое издание «Взгляд». 
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