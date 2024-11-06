Экс-главный тренер челябинского «Трактора» Заварухин возглавил «Амур»

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Алексей Заварухин подписал контракт с "Амуром"
Алексей Заварухин подписал контракт с "Амуром" Фото:

Бывший главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин подписал контракт с хабаровским «Амуром». Об этом 6 ноября сообщили спортивные издания.

«Из закрытых источников, близких к руководству хабаровского клуба сообщается, что дальневосточники уже подписали контракт со специалистом. Дебют Алексея Заварухин на тренерском мостике состоится 7 ноября в матче против „Металлурга“ или 9 ноября — против „Автомобилиста“, — сообщает приморское издание „Спорт25“.

По данным «Спорт-Экспресс», контракт Заварухина с хабаровским клубом рассчитан на полтора года. Прежний тренер Андрей Мартемьянов был отправлен в отставку после слабого для хабаровчан старта чемпионата КХЛ. В настоящее время «Амур» находится на последнем месте в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги. Дальневосточная команда проиграла последние девять игр подряд.

В прошлом сезоне Алексей Заварухин тренировал челябинский «Трактор». Под его руководством команда завоевала бронзу Кубка Гагарина. Тем не менее, по завершении сезона он был отправлен в отставку, а место на тренерском мостике «Трактора» занял канадец Бенуа Гру.

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Бывший главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Алексей Заварухин подписал контракт с хабаровским «Амуром». Об этом 6 ноября сообщили спортивные издания. «Из закрытых источников, близких к руководству хабаровского клуба сообщается, что дальневосточники уже подписали контракт со специалистом. Дебют Алексея Заварухин на тренерском мостике состоится 7 ноября в матче против „Металлурга“ или 9 ноября — против „Автомобилиста“, — сообщает приморское издание „Спорт25“. По данным «Спорт-Экспресс», контракт Заварухина с хабаровским клубом рассчитан на полтора года. Прежний тренер Андрей Мартемьянов был отправлен в отставку после слабого для хабаровчан старта чемпионата КХЛ. В настоящее время «Амур» находится на последнем месте в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги. Дальневосточная команда проиграла последние девять игр подряд. В прошлом сезоне Алексей Заварухин тренировал челябинский «Трактор». Под его руководством команда завоевала бронзу Кубка Гагарина. Тем не менее, по завершении сезона он был отправлен в отставку, а место на тренерском мостике «Трактора» занял канадец Бенуа Гру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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