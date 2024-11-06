В кинотеатрах России в декабре покажут фильм «Уралочка» с Юлией Михалковой. Об это сообщила сама актриса и продюсер. Кино снимали в челябинском селе Париж.
«Настал момент, когда я спешу поделиться главной новостью. „Уралочка“ в кино с 5 декабря», — написала Михалкова в telegram-канале. В фильме она сыграла главную роль и также стала его продюсером. Съемки проходили, в том числе, в селе Париж Нагайбакского района.
В центре новогодней комедии — девушка Лана, которая готова на все ради карьеры, и водитель-дальнобойщик Гриша. Третий герой — грузовик «Урал», который Гриша любя называет «Уралочкой».
Главные роли в «Уралочке» сыграли также Александр Горбатов и Валерия Астапова. Режиссером картины стал Михаил Расходников, снявший «Дух Байкала», сообщало ранее URA.RU.
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