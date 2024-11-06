В российских кинотеатрах покажут фильм с Михалковой, снятый в челябинском Париже. Фото

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Съемки фильма, где Михалкова впервые выступила в качестве продюсера, прошли в Париже (архивное фото)
Съемки фильма, где Михалкова впервые выступила в качестве продюсера, прошли в Париже (архивное фото) Фото:

В кинотеатрах России в декабре покажут фильм «Уралочка» с Юлией Михалковой. Об это сообщила сама актриса и продюсер. Кино снимали в челябинском селе Париж.

«Настал момент, когда я спешу поделиться главной новостью. „Уралочка“ в кино с 5 декабря», — написала Михалкова в telegram-канале. В фильме она сыграла главную роль и также стала его продюсером. Съемки проходили, в том числе, в селе Париж Нагайбакского района.

В центре новогодней комедии — девушка Лана, которая готова на все ради карьеры, и водитель-дальнобойщик Гриша. Третий герой — грузовик «Урал», который Гриша любя называет «Уралочкой».

Главные роли в «Уралочке» сыграли также Александр Горбатов и Валерия Астапова. Режиссером картины стал Михаил Расходников, снявший «Дух Байкала», сообщало ранее URA.RU.

Михалкова на фоне Эйфелевой башни в челябинском Париже
Михалкова на фоне Эйфелевой башни в челябинском Париже
Фото:

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В кинотеатрах России в декабре покажут фильм «Уралочка» с Юлией Михалковой. Об это сообщила сама актриса и продюсер. Кино снимали в челябинском селе Париж. «Настал момент, когда я спешу поделиться главной новостью. „Уралочка“ в кино с 5 декабря», — написала Михалкова в telegram-канале. В фильме она сыграла главную роль и также стала его продюсером. Съемки проходили, в том числе, в селе Париж Нагайбакского района. В центре новогодней комедии — девушка Лана, которая готова на все ради карьеры, и водитель-дальнобойщик Гриша. Третий герой — грузовик «Урал», который Гриша любя называет «Уралочкой». Главные роли в «Уралочке» сыграли также Александр Горбатов и Валерия Астапова. Режиссером картины стал Михаил Расходников, снявший «Дух Байкала», сообщало ранее URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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