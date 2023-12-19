Грузовик «Урал» станет героем кинокомедии, которую снимут в Челябинской области

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Конвейер АЗ "УРАЛ". Группа ГАЗ. Челябинская область, Миасс, грузовик, аз урал, автомобиль урал
Автомобиль «Урал» станет одним из героев новогодней комедии Фото:

Героем романтической кинокомедии к Новому году, которую снимут в Челябинской области, станет грузовик «Урал». Премьера картины намечена на ноябрь 2024 года.

«Одним из героев романтической комедии станет грузовик „Урал“. Дальнобойщик Гриша к нему относится как к любимой женщине и ласково зовет „Уралочка“. Выход картины на экраны планируется в конце ноября 2024 года», — сообщил читателям журнал «Бюллетень кинопрокатчика».

В центре сюжета, кроме водителя, будет находиться карьеристка Лана. Ради высокой должности женщина готова на многое. Картина снимается совместно компанией «Тема», онлайн-кинотеатром Start и «Ол Медиа Компани».

Главные роли в «Уралочке» сыграют Александр Горбатов с Валерией Астаповой. Также в фильме снимутся Роман Курцын, впервые выступающая также продюсером Юлия Михалкова и Александр Фролов. Режиссер станет Михаил Расходников, снявший «Дух Байкала».

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Героем романтической кинокомедии к Новому году, которую снимут в Челябинской области, станет грузовик «Урал». Премьера картины намечена на ноябрь 2024 года. «Одним из героев романтической комедии станет грузовик „Урал“. Дальнобойщик Гриша к нему относится как к любимой женщине и ласково зовет „Уралочка“. Выход картины на экраны планируется в конце ноября 2024 года», — сообщил читателям журнал «Бюллетень кинопрокатчика». В центре сюжета, кроме водителя, будет находиться карьеристка Лана. Ради высокой должности женщина готова на многое. Картина снимается совместно компанией «Тема», онлайн-кинотеатром Start и «Ол Медиа Компани». Главные роли в «Уралочке» сыграют Александр Горбатов с Валерией Астаповой. Также в фильме снимутся Роман Курцын, впервые выступающая также продюсером Юлия Михалкова и Александр Фролов. Режиссер станет Михаил Расходников, снявший «Дух Байкала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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