Грузовик «Урал» станет героем кинокомедии, которую снимут в Челябинской области

19 декабря 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Автомобиль «Урал» станет одним из героев новогодней комедии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Героем романтической кинокомедии к Новому году, которую снимут в Челябинской области, станет грузовик «Урал». Премьера картины намечена на ноябрь 2024 года. «Одним из героев романтической комедии станет грузовик „Урал“. Дальнобойщик Гриша к нему относится как к любимой женщине и ласково зовет „Уралочка“. Выход картины на экраны планируется в конце ноября 2024 года», — сообщил читателям журнал «Бюллетень кинопрокатчика». В центре сюжета, кроме водителя, будет находиться карьеристка Лана. Ради высокой должности женщина готова на многое. Картина снимается совместно компанией «Тема», онлайн-кинотеатром Start и «Ол Медиа Компани». Главные роли в «Уралочке» сыграют Александр Горбатов с Валерией Астаповой. Также в фильме снимутся Роман Курцын, впервые выступающая также продюсером Юлия Михалкова и Александр Фролов. Режиссер станет Михаил Расходников, снявший «Дух Байкала».

Героем романтической кинокомедии к Новому году, которую снимут в Челябинской области, станет грузовик «Урал». Премьера картины намечена на ноябрь 2024 года. «Одним из героев романтической комедии станет грузовик „Урал“. Дальнобойщик Гриша к нему относится как к любимой женщине и ласково зовет „Уралочка“. Выход картины на экраны планируется в конце ноября 2024 года», — сообщил читателям журнал «Бюллетень кинопрокатчика». В центре сюжета, кроме водителя, будет находиться карьеристка Лана. Ради высокой должности женщина готова на многое. Картина снимается совместно компанией «Тема», онлайн-кинотеатром Start и «Ол Медиа Компани». Главные роли в «Уралочке» сыграют Александр Горбатов с Валерией Астаповой. Также в фильме снимутся Роман Курцын, впервые выступающая также продюсером Юлия Михалкова и Александр Фролов. Режиссер станет Михаил Расходников, снявший «Дух Байкала».