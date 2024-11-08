Казахстан побил рекорд по вывозу чая и шоколада из России

По итогам первых восьми месяцев 2024 года Казахстан увеличил импорт российских сладостей и чая на 2,6%. По данным казахской статслужбы, подобное является максимумом за всю историю сотрудничества стран.
«Суммарные объемы поставок чая, сахара и сладостей из России в Казахстан по итогам января — августа 2024 года выросли по сравнению с таким же периодом прошлого года на 2,6% — до 338 миллионов долларов», — передает РИА «Новости» информацию от статслужбы. Больше всего Астана нарастила импорт тростникового сахара — на 16,6%. В денежном эквиваленте это 162,5 миллиона долларов. Закупки российского шоколада в 2024 году выросли на 5,2% (118,8 миллиона долларов), а кондитерских изделий из сахара без какао — на 2,1% (46,9 миллиона долларов). Однако импорт чая с добавками и без них сократился на 3,2% (9,8 миллиона долларов).
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что между страной и Казахстаном установились особые отношения стратегического партнерства и союзничества. По его словам, работа Астаны на международной промышленной выставке «Иннопром» является еще одним шагом к углублению промышленной кооперации и открытию новых совместных производств.
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